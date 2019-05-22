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Вдовец Людмилы Гурченко подарил Александру Васильеву уникальный наряд умершей супруги

Вдовец Людмилы Гурченко подарил ведущему Александру Васильеву уникальный наряд умершей супруги, которая сшила его своими руками. Об этом эксперт в мире моды рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Вдовец Людмилы Гурченко подарил Александру Васильеву уникальный наряд умершей супруги

Васильев посетил музей-квартиру известной советской актрисы, руководителем которого является ее муж Сергей Сенин. Именно в этом помещении шел съемочный процесс передачи «Живая жизнь». В ходе ознакомления с атрибутами учреждения, телеведущий получил в дар от вдовца Гурченко ее платье. Теперь Васильев намерен включить его в личную коллекцию.

По словам специалиста в мире моды, особенность наряда в его создании: актриса сшила его самостоятельно и украсила одежду фрагментами старинной вышивки. Фанаты назвали данный подарок бесценным и отметили, что у покойной звезды отечественного кинематографа был отличный гардероб.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00

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