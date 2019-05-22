Из-за неисправности в России отзывают почти 15 тысяч Ford Explorer
Американский производитель Ford отзывает около 15 тысяч автомобилей из России. Об этом на официальном портале информирует Росстандарт.
Согласно оповещению, компания Ford отзывает 14 576 автомобилей модели Explorer, которые были проданы в России. Владельцы таких машин, которые были выпущены с августа 2012 года по апрель 2018 года, могут на добровольной основе воспользоваться программой, представленной ООО “Форд Соллерс Холдинг”. Причиной отзыва стали проблемы с рычагами регулировки схождения задних колес, к чему приводят частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах. В итоге могут образоваться трещины деталей, что приводит к сложной управляемости, шуму и потере характеристик. Данная поломка увеличивает риск аварий на дорогах.
Владельцы попавших под отзыв машин получат оповещение, после чего смогут доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Проверить необходимость починки также можно по номеру VIN, сопоставив код авто с предлагаемым перечнем. На отозванных транспортных средствах будут заменены рычаги регулировки схождения задних колес.
Согласно оповещению, компания Ford отзывает 14 576 автомобилей модели Explorer, которые были проданы в России. Владельцы таких машин, которые были выпущены с августа 2012 года по апрель 2018 года, могут на добровольной основе воспользоваться программой, представленной ООО “Форд Соллерс Холдинг”. Причиной отзыва стали проблемы с рычагами регулировки схождения задних колес, к чему приводят частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах. В итоге могут образоваться трещины деталей, что приводит к сложной управляемости, шуму и потере характеристик. Данная поломка увеличивает риск аварий на дорогах.
Владельцы попавших под отзыв машин получат оповещение, после чего смогут доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Проверить необходимость починки также можно по номеру VIN, сопоставив код авто с предлагаемым перечнем. На отозванных транспортных средствах будут заменены рычаги регулировки схождения задних колес.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:05