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Из-за неисправности в России отзывают почти 15 тысяч Ford Explorer

Американский производитель Ford отзывает около 15 тысяч автомобилей из России. Об этом на официальном портале информирует Росстандарт.
Из-за неисправности в России отзывают почти 15 тысяч Ford Explorer

Согласно оповещению, компания Ford отзывает 14 576 автомобилей модели Explorer, которые были проданы в России. Владельцы таких машин, которые были выпущены с августа 2012 года по апрель 2018 года, могут на добровольной основе воспользоваться программой, представленной ООО “Форд Соллерс Холдинг”. Причиной отзыва стали проблемы с рычагами регулировки схождения задних колес, к чему приводят частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах. В итоге могут образоваться трещины деталей, что приводит к сложной управляемости, шуму и потере характеристик. Данная поломка увеличивает риск аварий на дорогах.

Владельцы попавших под отзыв машин получат оповещение, после чего смогут доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Проверить необходимость починки также можно по номеру VIN, сопоставив код авто с предлагаемым перечнем. На отозванных транспортных средствах будут заменены рычаги регулировки схождения задних колес.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:05

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