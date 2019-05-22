Из-за неисправности в России отзывают почти 15 тысяч Ford Explorer





Согласно оповещению, компания Ford отзывает 14 576 автомобилей модели Explorer, которые были проданы в России. Владельцы таких машин, которые были выпущены с августа 2012 года по апрель 2018 года, могут на добровольной основе воспользоваться программой, представленной ООО “Форд Соллерс Холдинг”. Причиной отзыва стали проблемы с рычагами регулировки схождения задних колес, к чему приводят частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах. В итоге могут образоваться трещины деталей, что приводит к сложной управляемости, шуму и потере характеристик. Данная поломка увеличивает риск аварий на дорогах.Владельцы попавших под отзыв машин получат оповещение, после чего смогут доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Проверить необходимость починки также можно по номеру VIN, сопоставив код авто с предлагаемым перечнем. На отозванных транспортных средствах будут заменены рычаги регулировки схождения задних колес.