«Ноутбук хаоса» с набором вирусов оценили в 1 млн 130 тысяч долларов





Внешне данный «ноутбук хаоса» ничем не примечателен, скорее наоборот. Он имеет потрепанный внешний вид и устаревшую Windows XP. На его жестком диске хранятся самые страшные компьютерные вирусы современности. Первый из них – ILOVEYOU. Он распространялся через электронную почту и файлообменники, ущерб за первую неделю – 5 млрд долларов, всего – 15.Следующий вирус – MyDoom. Является рекордсменом по скорости распространения, считается, что его создали хакеры из России. Ущерб – 38 млрд. SoBig – троян, передававшийся через электронную почту и спам. Данный вирус нанес 37 млрд убытков. WonnaCry – вирус, занимающийся вымогательством. Нанес пользователям по всему миру ущерб в размере 4 млрд.Программа DarkTequila крала банковские данные и корпоративную информацию. Общий убыток от деятельности – сотни миллионов. BlackEnergy разработан для атак на энергетические системы. Ущерб оценить невозможно, так как государства скрывают подобную информацию. Данный «ноутбук хаоса» надежно защищен и с его помощью невозможно выйти в Сеть. Создатель необычного лота – художник Гуо О Донг, в работе ему помогала компания Deep Instinct.