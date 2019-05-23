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Фотокамера Olympus TG-6 сможет выдерживать погружение воду на глубину до 15 метров

Недавно анонсированная фотокамера Olympus TG-6 повышенной прочности выдерживает погружение в воду до 15 метров. Производитель акцентирует внимание на устойчивости новинки к падениям и низким температурам.
Фотокамера Olympus TG-6 сможет выдерживать погружение воду на глубину до 15 метров

Olympus TG-6 может сохранять работоспособность под водой даже на глубине до 15 м, падать с высоты до 2,4 м, а также аппарат можно эксплуатировать с сохранением работоспособности при температуре до -10 градусов Цельсия. Камера может похвастаться наличием приемника GPS, а также в числе функционала указаны акселерометр и ряд других приборов, включая электронные компас. Olympus TG-6 имеет камеру на 12 Мп, 1/2,3-дюймовый сенсор и объектив с четырехкратным оптическим трансфокатором. Аппарат поддерживает режим записи видео в формате 4К, а Microscope Mode предоставит возможность получать снимки небольших объектов в деталях.

Olympus TG-6 имеет также 3-дюймовый дисплей, слот для карты памяти, адаптер Wi-Fi, а вес гаджета составляет 250 г. В открытые продажи новинка поступит в июне по цене порядка 450 долларов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:09

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