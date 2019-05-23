Фотокамера Olympus TG-6 сможет выдерживать погружение воду на глубину до 15 метров





Olympus TG-6 может сохранять работоспособность под водой даже на глубине до 15 м, падать с высоты до 2,4 м, а также аппарат можно эксплуатировать с сохранением работоспособности при температуре до -10 градусов Цельсия. Камера может похвастаться наличием приемника GPS, а также в числе функционала указаны акселерометр и ряд других приборов, включая электронные компас. Olympus TG-6 имеет камеру на 12 Мп, 1/2,3-дюймовый сенсор и объектив с четырехкратным оптическим трансфокатором. Аппарат поддерживает режим записи видео в формате 4К, а Microscope Mode предоставит возможность получать снимки небольших объектов в деталях.Olympus TG-6 имеет также 3-дюймовый дисплей, слот для карты памяти, адаптер Wi-Fi, а вес гаджета составляет 250 г. В открытые продажи новинка поступит в июне по цене порядка 450 долларов.