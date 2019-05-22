Иллюзионист Сергей Сафронов скрывал роман с ассистенткой от родных братьев

Как вспомнил Сафронов, в то время им приходилось прятаться по номерам отеля и закрываться на цепочку, дабы никто из посторонних не смог заметить пару вдвоем. В один из моментов иллюзионист пригласил ассистентку к себе домой, но вскоре к нему пришли братья. Ей пришлось час простоять за занавеской, чтобы те ее не увидели. Екатерина проявила огромную выдержку, чем впечатлила любимого человека.Также Сергей Сафронов отметил, что сбросил за последнее время 11 кг. Встав на весы, демонстрировавшие показатель в 100 кг, он решил исправить это. Знаменитость прекратил ходить по кафе быстрого питания, несмотря на прежнюю любовь к ним, но, по собственному признанию, иногда захаживает туда и покупает небольшие порции.