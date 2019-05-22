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Госдума приняла закон о штрафах для лиц, ущемляющих права инвалидов и пенсионеров

Пенсионерам или инвалидам нельзя отказывать в обслуживании. К такому мнению пришли депутаты, отдав свои голоса за введение штрафов для ущемляющих права таких лиц.
Госдума приняла закон о штрафах для лиц, ущемляющих права инвалидов и пенсионеров

Организации, ущемляющие права пожилых людей и инвалидов, будут штрафовать. Комментируя инициативу, спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что сегодня является недопустимым, когда человека в инвалидной коляске или людей с особенностями развития не пустили в публичное место, так как они якобы не соответствуют имиджу заведения. Такие случаи не редки, каждый год Роспотребнадзор получает десятки тысяч жалоб от столкнувшихся с таким отношением граждан.

Новый законопроект, принятый Госдумой, вводит штрафы для сознательно дискриминирующих незащищенных социально людей. Для должностных лиц размер санкции будет составлять 15-30 тысяч рублей, а для юридических - 50-100 тысяч.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:57

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