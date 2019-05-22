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Настя Задорожная показала фото в объятиях с Гариком Харламовым

Российская актриса Настя Задорожная спровоцировала возникновение слухов о романе с шоуменом Гариком Харламовым. На своей странице в сети Instagram артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с юмористом в обнимку.
Настя Задорожная показала фото в объятиях с Гариком Харламовым

Настя Задорожная и Гарик Харламов позируют, стоя в крепких объятиях, в результате чего поклонники заподозрили их романтических чувствах. В кадре видно, как шоумен обнимает артистку с закрытыми глазами и удовлетворенным выражением лица, что заставило поклонников усомниться в дружбе звезд. При этом Наста Задорожная поспешила подавить сплетни, отметив, что объятия с Харламовым были проявлением дружеской симпатии. Актриса подписала кадр словами о том, что они уже порядка 15 минут стоят и пытаются вспомнить, сколько лет знакомы.

Как известно, Гарик Харламов женат на актрисе Кристине Асмус, которая накануне рассказала, к кому ее ревнует муж. Оказалось, что артистка “почти сожительствует” со своим стилистом Наташей, которую трогательно поздравила в сети Instagram.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:43

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