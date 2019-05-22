Врачи в Сети рассказали о самых страшных ошибках коллег





первым об этом рассказал один врач на англоязычном форуме Reddit, являющемся площадкой для обсуждений на все интересующие темы. Раздел, посвященный самым страшным и необычным ошибкам медиков, быстро набрал более 30 тысяч ответов. Среди них встречались неинтересные истории, но было много и тех, которые сразу привлекают внимание.Один психолог рассказал, что помогал своему пациенту справится со стрессом из-за жизни с большим количеством людей в маленькой комнате. Специалист решил проблему и отправил его домой. Через некоторое время мужчина вернулся и заявил, что теперь людей стало еще больше. Врач позвонил домой к пациенту и выяснил, что на самом деле там никого нет. У мужчины оказалась серьезное психическое заболевание.Дерматолог отметил, что он раз пять сталкивался с ситуацией, когда пациент ему говорит: «Мне другой доктор сказал, что все хорошо», хотя на самом деле у него меланома.Самой популярной оказалась история врача скорой помощи. К нему пришел пациент с диагнозом пневмонии, его направил доктор, но оказалось, что у мужчины огнестрельное ранение спины. Конфуз случился из-за того, что врач решил не осматривать пациента, а отправил его на рентген, на основании чего и поставил диагноз.