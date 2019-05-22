Врачи в Сети рассказали о самых страшных ошибках коллег
Врачи из разных стран решили поделиться своими необычными историями из собственного опыта. Для этого медики воспользовались возможностями Сети и рассказали о самых запоминающихся ошибках коллег, которые могли закончиться летальным исходом.
первым об этом рассказал один врач на англоязычном форуме Reddit, являющемся площадкой для обсуждений на все интересующие темы. Раздел, посвященный самым страшным и необычным ошибкам медиков, быстро набрал более 30 тысяч ответов. Среди них встречались неинтересные истории, но было много и тех, которые сразу привлекают внимание.
Один психолог рассказал, что помогал своему пациенту справится со стрессом из-за жизни с большим количеством людей в маленькой комнате. Специалист решил проблему и отправил его домой. Через некоторое время мужчина вернулся и заявил, что теперь людей стало еще больше. Врач позвонил домой к пациенту и выяснил, что на самом деле там никого нет. У мужчины оказалась серьезное психическое заболевание.
Дерматолог отметил, что он раз пять сталкивался с ситуацией, когда пациент ему говорит: «Мне другой доктор сказал, что все хорошо», хотя на самом деле у него меланома.
Самой популярной оказалась история врача скорой помощи. К нему пришел пациент с диагнозом пневмонии, его направил доктор, но оказалось, что у мужчины огнестрельное ранение спины. Конфуз случился из-за того, что врач решил не осматривать пациента, а отправил его на рентген, на основании чего и поставил диагноз.
первым об этом рассказал один врач на англоязычном форуме Reddit, являющемся площадкой для обсуждений на все интересующие темы. Раздел, посвященный самым страшным и необычным ошибкам медиков, быстро набрал более 30 тысяч ответов. Среди них встречались неинтересные истории, но было много и тех, которые сразу привлекают внимание.
Один психолог рассказал, что помогал своему пациенту справится со стрессом из-за жизни с большим количеством людей в маленькой комнате. Специалист решил проблему и отправил его домой. Через некоторое время мужчина вернулся и заявил, что теперь людей стало еще больше. Врач позвонил домой к пациенту и выяснил, что на самом деле там никого нет. У мужчины оказалась серьезное психическое заболевание.
Дерматолог отметил, что он раз пять сталкивался с ситуацией, когда пациент ему говорит: «Мне другой доктор сказал, что все хорошо», хотя на самом деле у него меланома.
Самой популярной оказалась история врача скорой помощи. К нему пришел пациент с диагнозом пневмонии, его направил доктор, но оказалось, что у мужчины огнестрельное ранение спины. Конфуз случился из-за того, что врач решил не осматривать пациента, а отправил его на рентген, на основании чего и поставил диагноз.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:35