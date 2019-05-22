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Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили 20-летие со дня свадьбы в Венеции

Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в Венецию, где празднуют 20-летие со дня свадьбы. Кадры с отдыха влюбленные звезды публикуют на своих страницах в сети Instagram.
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили 20-летие со дня свадьбы в Венеции

Как отметила Анжелика Варум, со дня свадьбы с ее возлюбленным прошло без малого 20 лет. Артисты состоят в отношениях с 1997 года, но брак заключили в 2000 году. Пышную церемонию по поводу бракосочетания артисты организовали в Венеции, куда вернулись спустя 20 лет. В этом городе артисты предаются воспоминаниям и наслаждаются обществом друг друга. Леонид Агутин опубликовал множество венецианских видов, отметив, что даже в плохую погоду здесь прекрасно.

Леонид Агутин также показал, как он вместе с Варум катались на катере, наслаждаясь достопримечательностями и архитектурой Венеции. Поклонники в комментариях назвали артистов посвежевшими и влюбленными, а также пожелали им долгих лет совместной жизни.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:13

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