Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили 20-летие со дня свадьбы в Венеции

Как отметила Анжелика Варум, со дня свадьбы с ее возлюбленным прошло без малого 20 лет. Артисты состоят в отношениях с 1997 года, но брак заключили в 2000 году. Пышную церемонию по поводу бракосочетания артисты организовали в Венеции, куда вернулись спустя 20 лет. В этом городе артисты предаются воспоминаниям и наслаждаются обществом друг друга. Леонид Агутин опубликовал множество венецианских видов, отметив, что даже в плохую погоду здесь прекрасно.Леонид Агутин также показал, как он вместе с Варум катались на катере, наслаждаясь достопримечательностями и архитектурой Венеции. Поклонники в комментариях назвали артистов посвежевшими и влюбленными, а также пожелали им долгих лет совместной жизни.