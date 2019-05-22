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Складной Samsung Galaxy Fold превратили в золотую книгу «Игра престолов»

Известный бренд Caviar уже не первый год занимается разработкой дорогостоящего дизайна для смартфонов. В этот раз специалисты компании превратили складной Samsung Galaxy Fold в настоящую золотую книгу «Игра престолов».
Складной Samsung Galaxy Fold превратили в золотую книгу «Игра престолов»

Такой дизайн был навеян внешним видом гибкого смартфона, напоминающего книгу. Поэтому специалисты бренда Caviar решили разработать уникальную лимитированную коллекцию, вдохновленную подобной идей. В качестве книги они выбрали произведение «Ветры Зимы» - завершающую часть цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», по которому и снимался культовый сериал «Игра престолов».

В качестве материалов были использованы оникс и золото, превратившиеся в известные всем фанатам данной вселенной символы и формы. На одной фронтальной части такого Samsung Galaxy Fold красуются инициалы автора произведения и название ожидаемой книги, а на второй – карта Вестероса. Они украшены геральдическими изображениями гербов и символов великих домов Семи Королевств, а также элементами архитектуры главных городов континента. В сложенном состоянии такой складной смартфон можно будет закрепить золотой застежкой.

Всего бренд Caviar выпустит 7 смартфонов в честь количества королевств. Первый из них компания решила отправить самому Джорджу Мартину. Стоимость такого Samsung Galaxy Fold – 499 тысяч рублей. Предзаказ доступен уже сейчас, доставка начнется сразу после выхода устройства на рынок.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:21

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