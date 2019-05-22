Складной Samsung Galaxy Fold превратили в золотую книгу «Игра престолов»
Известный бренд Caviar уже не первый год занимается разработкой дорогостоящего дизайна для смартфонов. В этот раз специалисты компании превратили складной Samsung Galaxy Fold в настоящую золотую книгу «Игра престолов».
Такой дизайн был навеян внешним видом гибкого смартфона, напоминающего книгу. Поэтому специалисты бренда Caviar решили разработать уникальную лимитированную коллекцию, вдохновленную подобной идей. В качестве книги они выбрали произведение «Ветры Зимы» - завершающую часть цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», по которому и снимался культовый сериал «Игра престолов».
В качестве материалов были использованы оникс и золото, превратившиеся в известные всем фанатам данной вселенной символы и формы. На одной фронтальной части такого Samsung Galaxy Fold красуются инициалы автора произведения и название ожидаемой книги, а на второй – карта Вестероса. Они украшены геральдическими изображениями гербов и символов великих домов Семи Королевств, а также элементами архитектуры главных городов континента. В сложенном состоянии такой складной смартфон можно будет закрепить золотой застежкой.
Всего бренд Caviar выпустит 7 смартфонов в честь количества королевств. Первый из них компания решила отправить самому Джорджу Мартину. Стоимость такого Samsung Galaxy Fold – 499 тысяч рублей. Предзаказ доступен уже сейчас, доставка начнется сразу после выхода устройства на рынок.
Такой дизайн был навеян внешним видом гибкого смартфона, напоминающего книгу. Поэтому специалисты бренда Caviar решили разработать уникальную лимитированную коллекцию, вдохновленную подобной идей. В качестве книги они выбрали произведение «Ветры Зимы» - завершающую часть цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», по которому и снимался культовый сериал «Игра престолов».
В качестве материалов были использованы оникс и золото, превратившиеся в известные всем фанатам данной вселенной символы и формы. На одной фронтальной части такого Samsung Galaxy Fold красуются инициалы автора произведения и название ожидаемой книги, а на второй – карта Вестероса. Они украшены геральдическими изображениями гербов и символов великих домов Семи Королевств, а также элементами архитектуры главных городов континента. В сложенном состоянии такой складной смартфон можно будет закрепить золотой застежкой.
Всего бренд Caviar выпустит 7 смартфонов в честь количества королевств. Первый из них компания решила отправить самому Джорджу Мартину. Стоимость такого Samsung Galaxy Fold – 499 тысяч рублей. Предзаказ доступен уже сейчас, доставка начнется сразу после выхода устройства на рынок.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:21