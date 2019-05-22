В России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant





В России смарт-часы Huawei Watch GT Active получат ценник в 14 000 рублей, а модель с приставкой в названии Elegant будет стоить на 1 000 рублей дешевле. Новые устройства отличаются от оригинальной версии иным дизайном: разработчики немного изменили корпусы часов и расширили цветовую гамму ремешков.Продолжительность работы модели Active после полной зарядки составляет 2 недели, версии Elegant – вдвое меньше.