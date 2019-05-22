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В России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant

С 31 мая в России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant, презентованные китайским производителем электроники в марте этого года. С 24 мая станет доступен приём предзаказов на гаджеты.
В России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant

В России смарт-часы Huawei Watch GT Active получат ценник в 14 000 рублей, а модель с приставкой в названии Elegant будет стоить на 1 000 рублей дешевле. Новые устройства отличаются от оригинальной версии иным дизайном: разработчики немного изменили корпусы часов и расширили цветовую гамму ремешков.

Продолжительность работы модели Active после полной зарядки составляет 2 недели, версии Elegant – вдвое меньше.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:05

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