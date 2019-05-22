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Израильские археологи приготовили "пиво фараонов" из древних дрожжей

Израильские археологи приготовили "пиво фараонов", использовав остатки древних дрожжей из глиняной посуды. Культуры применяли египтяне и филистимляне 3 тысячи лет до н. э.
Израильские археологи приготовили "пиво фараонов" из древних дрожжей

Сотрудники Управления древностей совместно с Еврейским университетом Иерусалима и другими ведущими учёными смогли приготовить "пиво фараонов" из дрожжей, хранившихся тысячи лет. Глиняные горшки, чьи осколки попали в руки научных специалистов, египтяне наполняли мёдом и спиртным. Дрожжи нашли в микропорах и сварили благодаря им пиво, безопасное для употребления.

Такой напиток держали в кувшинах ещё 3 тысячи лет до н. э. при фараоне Нармере. Также дрожжи обнаружили в посуде 400 года до н. э. и 800 года до н. э., когда правили пророк Нехемия и царь Хазаель соответственно.

Профессиональные пивовары помогли учёным воссоздать и 14-градусный мёд. Результат эксперимента открыл не только вкус популярного в древнем мире напитка, но и то, что он был весьма хорошим.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:58

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