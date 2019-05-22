Пользователи Сети спорят, на кого больше похожа дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева поддерживают тесную связь с поклонниками и часто публикуют на просторах соцсетей семейные кадры. Не так давно шоумен обнародовал на своей странице в сети Instagram видео с речной прогулки Аллы Пугачевой с детьми. При этом Примадонна часто публикует записи того, как ее наследники рассказывают стихи или демонстрируют артистические таланты. Сравнивая черты внешности звездных детей, поклонники не смогли сойтись во мнении, на кого больше похожа Елизавета Галкина.В частности, часть фанатов определили, что у дочери явно папины губы и нос. При этом остальные фолловеры не согласны с таким мнением, заявив, что Лиза Галкина — копия матери.