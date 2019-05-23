Регина Тодоренко анонсировала долгожданную встречу с поклонниками в Москве

Экс-звезда шоу «Орел и решка» обрадовала фанатов анонсом встречи, которую они так долго ожидали. В Интернете она обнародовала снимок в купальнике и рассказала, где намерена показать публике набор пляжной одежды. На встрече почитатели услышат от Регины Тодоренко советы о тур-поездках, обсудят тренды предстоящего летнего сезона, пообщаются с ее стилистом и оценят саму коллекцию.Рассматривая фото, подписчики посчитали, что ведущая сделала пластическую операцию по увеличению груди: данная часть тела показалась им довольно внушительной. Некоторые при этом начали опровергать такую мысль, считая, что дело в грудном кормлении ребенка и недавних родах.