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Регина Тодоренко анонсировала долгожданную встречу с поклонниками в Москве

Ведущая Регина Тодоренко сообщила о встрече с поклонниками на своей странице в Instagram. Мероприятие запланировано в одном из магазинов Арбата в Москве, где знаменитость продемонстрирует новую коллекцию купальников.
Регина Тодоренко анонсировала долгожданную встречу с поклонниками в Москве

Экс-звезда шоу «Орел и решка» обрадовала фанатов анонсом встречи, которую они так долго ожидали. В Интернете она обнародовала снимок в купальнике и рассказала, где намерена показать публике набор пляжной одежды. На встрече почитатели услышат от Регины Тодоренко советы о тур-поездках, обсудят тренды предстоящего летнего сезона, пообщаются с ее стилистом и оценят саму коллекцию.

Рассматривая фото, подписчики посчитали, что ведущая сделала пластическую операцию по увеличению груди: данная часть тела показалась им довольно внушительной. Некоторые при этом начали опровергать такую мысль, считая, что дело в грудном кормлении ребенка и недавних родах.

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#фанвстреча СЕГОДНЯ!!! ФАН-встреча!!! Ребята, наконец-то мы с вами можем утроить фан-встречу, о которой вы так давно просите! Она состоится уже 22 мая в 19:00 в новом флагманском магазине Calzedonia на Арбате, 35! Там же пройдёт супер-крутое мероприятие, посвященное запуску новой коллекции купальников 😉Часть из них вы уже могли наблюдать на мне, а остальную часть сможете увидеть завтра. И не только увидеть, но и послушать от меня лайфхаки о путешествиях, и обсудить главные тренды лета вместе с редактором журнала Marie Claire и моим стилистом Алисой! Будет еще множество подарков, скидок и, конечно, летнее настроение! Жду вас всех! До встречи завтра в магазине Calzedonia на Арбате, 35 😘 #calzedonia #calzedoniarussia #italianbeachwear #marieclairerussia @calzedonia @marieclairerussia Фото - @tuponogova_volkova Style - @alisaboha Mua&hair - @yanabuzychkina

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:10

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