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Opel раскрыла внешность нового хэтчбека Corsa

Компания Opel раскрыла внешность нового хэтчбека Corsa пятого поколения. Модель получила платформу от Peugeot 208.
Opel раскрыла внешность нового хэтчбека Corsa

В Opel поделились первыми официальными снимками обновлённого автомобиля Corsa. Его новая архитектура CMP позволила уменьшить вес машины на 108 кг и сделать его меньше тонны. Кроме того хэтчбек обзаведётся светодиодными фарами IntelliLux, как у моделей Insignia и Astra.

После скорой публичной премьеры выйдет электромобиль Opel eCorsa. За ним на рынке появятся дизельная и бензиновая версии. eCorsa, по предварительной информации, сможет проехать без подзарядки до 340 км.

Летом 2019-го европейцы смогут приобрести Corsa первыми. Осенью Opel начнёт поставлять авто клиентам.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:28

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