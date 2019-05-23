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Редкие встречи повлияли на счастливый брак Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова счастливы в браке, потому что редко видятся из-за своей деятельности. Пара раскрыла секрет хороших отношений.
Редкие встречи повлияли на счастливый брак Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой

Супруга известного композитора рассказала, каким был их брак с самого начала. Выяснилось, любовная связь артистов не являлась сверхположительной в то время. Певица заявила о частых ссорах с мужем, после которых она уходила из дома, хлопая дверьми. В течение нескольких дней Проскурякова могла находиться вне дома и не созваниваться с Николаевым. Позже все это прекратилось, и ныне между ними царит идиллия.

Секрет хорошего брака возлюбленных оказался простым: они редко видятся. Композитор гастролирует, а его жена учится в ВУЗе. По словам Игоря Николаева, у живущих годами бок о бок людей наступает своеобразная точка кипения, когда наступает понимание об отсутствии былой любви, но «у нас такого быть не может».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:08

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