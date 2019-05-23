Редкие встречи повлияли на счастливый брак Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой





Супруга известного композитора рассказала, каким был их брак с самого начала. Выяснилось, любовная связь артистов не являлась сверхположительной в то время. Певица заявила о частых ссорах с мужем, после которых она уходила из дома, хлопая дверьми. В течение нескольких дней Проскурякова могла находиться вне дома и не созваниваться с Николаевым. Позже все это прекратилось, и ныне между ними царит идиллия.Секрет хорошего брака возлюбленных оказался простым: они редко видятся. Композитор гастролирует, а его жена учится в ВУЗе. По словам Игоря Николаева, у живущих годами бок о бок людей наступает своеобразная точка кипения, когда наступает понимание об отсутствии былой любви, но «у нас такого быть не может».