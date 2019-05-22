Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Такое откровенное признание Яна Рудковская сделала в студии Love Radio. В прямом эфире ведущие поинтересовались в продюсера, с кем бы она хотела закрутить роман, если бы не состояла в отношениях с Евгением Плющенко. Знаменитость не долго думала и назвала певца Диму Билана. Подобный ответ звезды смутил находящихся в студии, ведь артист не только является подопечным продюсера, но и приходится крестным отцом ее младшему сыну Саше.Яна Рудковская отметила, что не хочет называть гипотетических имен – это не в ее стиле. Поэтому звезда решила рассказать не о потенциальном романе, а о реальном, имевшем вместо в прошлом. Продюсер отметила, что Дима Билан ее полностью устраивал. «Красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», - рассказала знаменитость сильно улыбаясь.Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко сыграли свадьбу в 2009 году. За торжественным мероприятием звезд следили не только в России, но и далеко за ее пределами. Центральный телеканал Японии даже купил права на трансляцию этой свадьбы. За десять лет брака у пары родился сын Саша, сейчас ему 6 лет.