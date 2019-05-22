Ученые нашли способ более эффективного лечения туберкулеза





По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одной из 10 основных причин смерти во всем мире. Команда ученых, в том числе профессор Колин Джексон из Австралийского национального университета, раскрыла загадку того, как создается кофактор F420. Кофакторы, такие как F420, помогают ферментам ускорять химические реакции. Он был обнаружен в Mycobacterium tuberculosis — бактериях, вызывающих туберкулез, но при этом бактерия не синтезируется организмом человека. Над загадкой работали в течение десятилетий, и накануне ученые смогли идентифицировать все различные ферменты, участвующие в создании этого кофактора.Понимание его состава может позволить ученым лучше ориентироваться в причинах заболевания. Благодаря возможности воссоздания кофактора при Mycobacterium tuberculosis, появилась возможность найти более безопасные методы лечения. Профессор Джексон отметил, что этот прорыв может помочь определить новые лекарственные мишени для лечения туберкулеза. Теперь фармацевты могут создать более безопасные и естественные препараты.