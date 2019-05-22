Маша Кохно посетила «Дом-2», чтобы прокомментировать заявления Димы Дмитренко о связи между ними
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Марию Кохно возмутили слова Дмитрия Дмитренко о том, что между ними на самом деле было «волшебство». По словам длинноволосой блондинки, только благодаря ей телезрители изменили свое отношение к супругу Ольги Рапунцель, за что мужчина должен быть ей благодарен.
Не секрет, что после визита Марии на телепроект «Спаси свою любовь», в социальных сетях продолжают появляться сообщения, зачем в действительности блондинка оказалась на съемочной площадке.
Впрочем, большая часть аудитории сошлась во мнении, что Кохно появилась на Поляне, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в истории с Дмитрием Дмитренко. Напомним, что ранее во время прохождения детектора лжи выяснилось, что Дима на самом деле изменял Ольге.
Нужно сказать, что радостным событием о приезде Кохно с родительницей на телестройку поспешили поделиться буквально все ее проектные друзья, однако для Марии данный визит оказался не таким солнечным. Даже у себя на странице в Instagram Кохно написала, что не хотела «разводить» на телешоу грязь, поэтому сказала все, как есть.
Также Маша отметила, что ее возмутило заявление Димы относительно интима с ней, ведь она была уверена, что подобные подробности должны оставаться между двумя людьми, а не выноситься на всеобщее обсуждение.
К слову, в Сети появилась информация, что Кохно по приезду на Поляну даже включила звуковое сообщение от матери Дмитренко, в котором свекровь Рапунцель высказывает ей свою любовь.
Не секрет, что после визита Марии на телепроект «Спаси свою любовь», в социальных сетях продолжают появляться сообщения, зачем в действительности блондинка оказалась на съемочной площадке.
Впрочем, большая часть аудитории сошлась во мнении, что Кохно появилась на Поляне, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в истории с Дмитрием Дмитренко. Напомним, что ранее во время прохождения детектора лжи выяснилось, что Дима на самом деле изменял Ольге.
Нужно сказать, что радостным событием о приезде Кохно с родительницей на телестройку поспешили поделиться буквально все ее проектные друзья, однако для Марии данный визит оказался не таким солнечным. Даже у себя на странице в Instagram Кохно написала, что не хотела «разводить» на телешоу грязь, поэтому сказала все, как есть.
Также Маша отметила, что ее возмутило заявление Димы относительно интима с ней, ведь она была уверена, что подобные подробности должны оставаться между двумя людьми, а не выноситься на всеобщее обсуждение.
К слову, в Сети появилась информация, что Кохно по приезду на Поляну даже включила звуковое сообщение от матери Дмитренко, в котором свекровь Рапунцель высказывает ей свою любовь.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:21