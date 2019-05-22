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Ракетные войска РФ начали вооружаться комплексами “Авангард”

Ракетные войска РФ развернули процесс вооружения комплексами “Авангард”. Как отметил пребывающий на должности командующего РВСН Сергей Каракаев, боевое дежурство на территории Оренбуржья новая разработка займет к концу года.
Ракетные войска РФ начали вооружаться комплексами “Авангард”

Комплекс “Авангард” содержит в себе возможности межконтинентальной баллистической ракеты, которые сочетаются с навыками маневрирующего боевого блока. На момент изобретения комплекс оказался наиболее стремительным летательным аппаратом в истории. Аппарат уже поступил на вооружение в Ясненское ракетное соединение. Инфраструктура для последующей постановки уже обеспечена, а на дежурство “Авангарду” предстоит заступить до окончания 2019 года.

Успешные испытания комплекса прошли в конце 2018 года, когда ракета стартовала с Оренбуржья, сумев успешно поразить цель на Камчатке. Программа летных испытаний тоже была в полной мере реализована, поэтому новинка смогла попасть на вооружение в срок.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:13

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