Ракетные войска РФ начали вооружаться комплексами “Авангард”





Комплекс “Авангард” содержит в себе возможности межконтинентальной баллистической ракеты, которые сочетаются с навыками маневрирующего боевого блока. На момент изобретения комплекс оказался наиболее стремительным летательным аппаратом в истории. Аппарат уже поступил на вооружение в Ясненское ракетное соединение. Инфраструктура для последующей постановки уже обеспечена, а на дежурство “Авангарду” предстоит заступить до окончания 2019 года.Успешные испытания комплекса прошли в конце 2018 года, когда ракета стартовала с Оренбуржья, сумев успешно поразить цель на Камчатке. Программа летных испытаний тоже была в полной мере реализована, поэтому новинка смогла попасть на вооружение в срок.