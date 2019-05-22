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Смартфон Asus ZenFone Max M2 обновился до Android 9 Pie

Смартфон ZenFone Max M2 от Asus обновился до операционной системы Android 9 Pie. Загрузить пакет полностью можно в течение нескольких дней.
Смартфон Asus ZenFone Max M2 обновился до Android 9 Pie

Как сообщило руководство Asus владельцам ZenFone Max M2, версия ОС Android 9 Pie стала доступна для скачивания. Смартфоны получат не только все функции современной прошивки, но также обновлённый Google Mobile Services и майское исправление безопасности. В пакетном режиме скачивать Android 9 Pie пользователям глобальной версии гаджета придётся несколько дней, предупредили в компании.

До этого в апреле обновление успели установить жители Индии. Напомним, что прежней версией ОС у ZenFone была 8.1 Oreo.

Нововведения затронут меню, звуки, иконки, навигацию жестами, адаптивные аккумулятор и яркость дисплея и прочее. Напомним, что ZenFone Max M2 отличается 6,3-дюймовым экраном HD +, процессором Snapdragon 632 и памятью 4+32 гигабайта.



 
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Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:06

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