Алсу впервые прокомментировала скандал с дочерью Микеллой на «Голос. Дети»
Известная певица Алсу впервые решила прокомментировать скандал на финале шоу «Голос. Дети». После неоднозначной победы своей дочери Микеллы артистка заявила, что все дети, включая ее ребенка, были втянуты «в какую-то игру».
По окончанию скандального финала шоу «Голос. Дети» Алсу отказывалась от комментариев, но недавно прервала молчание. Певица заявила, что все дети, участвующие в проекте, включая ее дочь Микеллу, были втянуты «в какую-то игру». Несмотря на это артистка уверена, что все завершится удачно. На вопрос, будет ли ее дочь принимать участие в специальном выпуске шоу, исполнительница заявила: «Микелла решит самостоятельно».
Напомним, финальный выпуск шоу «Голос. Дети» вышел 26 апреля и сразу стал скандальным. Победителем данного сезона проекта стала Микелла Абрамова, приходящаяся певице Алсу и бизнесмену Яну Абрамову дочерью. По итогам голосования девочка получила 55,5% голосов, что сразу вызвало множество вопросов не только у зрителей, но и представителей российского шоу-бизнеса. Многие из них начали требовать «Первый канал» разобраться в ситуации. Его руководство начало проверку итоговых результатов. Она выявила, что за Микеллу Абрамову голосовало много ботов, после чего финал был аннулирован.
По окончанию скандального финала шоу «Голос. Дети» Алсу отказывалась от комментариев, но недавно прервала молчание. Певица заявила, что все дети, участвующие в проекте, включая ее дочь Микеллу, были втянуты «в какую-то игру». Несмотря на это артистка уверена, что все завершится удачно. На вопрос, будет ли ее дочь принимать участие в специальном выпуске шоу, исполнительница заявила: «Микелла решит самостоятельно».
Напомним, финальный выпуск шоу «Голос. Дети» вышел 26 апреля и сразу стал скандальным. Победителем данного сезона проекта стала Микелла Абрамова, приходящаяся певице Алсу и бизнесмену Яну Абрамову дочерью. По итогам голосования девочка получила 55,5% голосов, что сразу вызвало множество вопросов не только у зрителей, но и представителей российского шоу-бизнеса. Многие из них начали требовать «Первый канал» разобраться в ситуации. Его руководство начало проверку итоговых результатов. Она выявила, что за Микеллу Абрамову голосовало много ботов, после чего финал был аннулирован.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:00