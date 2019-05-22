Алсу впервые прокомментировала скандал с дочерью Микеллой на «Голос. Дети»

По окончанию скандального финала шоу «Голос. Дети» Алсу отказывалась от комментариев, но недавно прервала молчание. Певица заявила, что все дети, участвующие в проекте, включая ее дочь Микеллу, были втянуты «в какую-то игру». Несмотря на это артистка уверена, что все завершится удачно. На вопрос, будет ли ее дочь принимать участие в специальном выпуске шоу, исполнительница заявила: «Микелла решит самостоятельно».Напомним, финальный выпуск шоу «Голос. Дети» вышел 26 апреля и сразу стал скандальным. Победителем данного сезона проекта стала Микелла Абрамова, приходящаяся певице Алсу и бизнесмену Яну Абрамову дочерью. По итогам голосования девочка получила 55,5% голосов, что сразу вызвало множество вопросов не только у зрителей, но и представителей российского шоу-бизнеса. Многие из них начали требовать «Первый канал» разобраться в ситуации. Его руководство начало проверку итоговых результатов. Она выявила, что за Микеллу Абрамову голосовало много ботов, после чего финал был аннулирован.