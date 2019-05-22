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Марина Африкантова считает маму своей подружкой

Возлюбленная Романа Капаклы – Марина Африкантова считает родительницу своей лучшей подружкой. Об этом блондинка заявила в недавнем выпуске телешоу «Бородина против Бузовой».

Марина Африкантова считает маму своей подружкой

Не так давно в эфир телеканала «ТНТ» вышла свежая серия ток-шоу «Бородина против Бозовой», в которой Марина заявила, что ее отношения с мамой всегда были самыми лучшими. По словам длинноволосой красавицы, только свою родительницу она может назвать лучшей приятельницей. Выяснилось, что Марина доверяет Татьяне Владимировне все, начиная от проблем в ее паре, заканчивая постельными подробностями. Также звезда «Дома-2» беспрекословно слушает советы своей родительницы.

Марина Африкантова считает маму своей подружкой

Нужно сказать, что подобные заявления Африкантовой очень удивили телезрителей «Дома-2», которые не единожды натыкались на новости, где мать Марины нелицеприятно высказывается в адрес своего потенциального зятя. Да и на телешоу, на которые время от времени приглашают Татьяну Владимировну, зачастую приходится краснеть не только ее дочери, но и всем присутствующим на съемочной площадке.

Впрочем, некоторые поклонники реалити-шоу отметили, что понимают, почему Марина назвала именно родительницу своей подружкой. Дело в том, что довольно часто мать Африкантовой «выручает» пару своей наследницы, «подкидывая» в Сеть новые темы для обсуждений в Периметре.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:46

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