Загрязнение воздуха связали с детским тревожным расстройством





Университет Цинцинатти выяснил, что у детей, живущих в районах возле крупных автострад, возрастает риск психических заболеваний, в том числе тревожности. Учёные провели сканирование мозга у 14 добровольцев и проверили его химический состав. Большое количество метаболита, обнаруженное у детей, указывает на вероятность возникновения в будущем болезни Альцгеймера.Выхлопные газы также нередко приводят к астме, ожирению, задержке обучения. Так, дети показывают себя в когнитивных тестах хуже сверстников, часто страдают гиперактивностью, синдромом дефицита внимания и аутизмом.Поскольку растущий организм только развивается, недостаточный объём лёгких ребёнка не позволяет ему противостоять вредным факторам. По данным ВОЗ, каждый год в мире погибают 700 тысяч детей до 5 лет из-за плохой экологии и загрязнённого воздуха.