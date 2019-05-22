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Загрязнение воздуха связали с детским тревожным расстройством

Учёные связали загрязнение воздуха с детским тревожным расстройством. Вредные выбросы влияют на структуру мозга ребёнка и его развитие.
Загрязнение воздуха связали с детским тревожным расстройством

Университет Цинцинатти выяснил, что у детей, живущих в районах возле крупных автострад, возрастает риск психических заболеваний, в том числе тревожности. Учёные провели сканирование мозга у 14 добровольцев и проверили его химический состав. Большое количество метаболита, обнаруженное у детей, указывает на вероятность возникновения в будущем болезни Альцгеймера.

Выхлопные газы также нередко приводят к астме, ожирению, задержке обучения. Так, дети показывают себя в когнитивных тестах хуже сверстников, часто страдают гиперактивностью, синдромом дефицита внимания и аутизмом.

Поскольку растущий организм только развивается, недостаточный объём лёгких ребёнка не позволяет ему противостоять вредным факторам. По данным ВОЗ, каждый год в мире погибают 700 тысяч детей до 5 лет из-за плохой экологии и загрязнённого воздуха.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:54

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