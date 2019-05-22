Анастасия Волочкова отправилась путешествовать на катере в меховой шубе

Как рассказала Волочкова в новой публикации в соцсетях, она накануне встретилась в Москве с актером Александром Невским. Балерина и шоумен находятся в дружеских отношениях уже больше 10 лет. Она также считает Невского “грандиозным” человеком, а прогулку с ним на корабле назвала замечательной. В частности, звезда путешествовала на катере с сотрудниками одного из крупнейших издательств России “АСТ”. Таким образом звезда отметила выход новой книги под названием “Плата за успех”.Компания знаменитостей совершила прогулку по Москва-реке на катере, где Волочкова позировала в мехах и босоножках. Поклонники балерины оценили фотографии отметками “мне нравится”, а возможность комментирования Анастасия Волочкова оставляет закрытой.