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МВФ может дать Украине транш без повышения газовых тарифов

Международный валютный фонд (МВФ) может дать Украине очередной макроэкономический транш без дополнительных условий. Это значит, что Киев в состоянии обойтись без повышения газовых тарифов для населения.
МВФ может дать Украине транш без повышения газовых тарифов

С таким заявлением выступил представитель нового президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя досрочное завершение работы миссии МВФ в Киеве представитель главы государства отметил, что международный фонд больше не выставляет дополнительных условий для получения очередного макроэкономического транша. Поэтому ближайшего повышения газовых тарифом может и вовсе не быть.

Сегодня миссия МВФ, прибывшая в Украину на днях, заявила о завершении своей работы. Ее представители связали такое решение с досрочным роспуском Верховной рады и отставкой правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Уже в скором времени миссия МВФ вернется в Вашингтон, сообщает издание «Слово и Дело».

Напомним, вчера новый президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о роспуске Верховной рады. Глава государства заявил, что данный орган имел крайне низкую поддержку среди населения, поэтому его дальнейшее функционирование было неправильным и нелогичным. Также Владимир Зеленский отметил, что коалиция в Верховной раде отсутствовала уже несколько лет, поэтому он имел все основания для ее роспуска.



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:31

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