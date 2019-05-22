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Маша Кохно станет свидетельницей на свадьбе своей подруги из «Дома-2»

Экс-героиня скандально известной телестройки Мария Кохно станет свидетельницей на бракосочетании своей близкой приятельницы из «Дома-2». Отметим, что длинноволосая красавица не стала раскрывать имя невесты.

Маша Кохно станет свидетельницей на свадьбе своей подруги из «Дома-2»

Несмотря на то, что Мария не является участницей реалити-шоу «Дома-2» уже очень давно, за ее частной жизнью продолжают наблюдать многие телезрители проекта. Каждый день Кохно делится с преданными поклонниками свежими фотографиями, видеозаписями и Stories, многие из которых в считанные минуты набирают в Сети популярность.

Несколько часов назад блондинка опубликовала у себя на странице в Instagram новые снимки, на которых она запечатлена с бывшими коллегами. Отметим, что после этих кадров в Интернете поползли слухи о том, что Кохно, по всей видимости, решила вернуться в Периметр, о котором всегда так хорошо отзывалась.

Впрочем, Мария поспешила опровергнуть эту информацию и заявила, что посетила съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2» только потому, что на Поляне праздновала свой день рождения ее близкая приятельница Майя Донцова.

Маша Кохно станет свидетельницей на свадьбе своей подруги из «Дома-2»

Как бы то ни было, но больше всего фолловеров заинтересовал пост Кохно, в котором она сообщает подписчикам, что станет свидетельницей на свадьбе своей подруги из «Дома-2».

Мария не стала называть имя невесты, а лишь предложила интернет-пользователям проголосовать и выбрать из предложенного списка свой вариант. В перечне звезда «Дома-2» указала имя Майи Донцовой, а также Марины Африкантовой.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:11

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