АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Исаак Калина ответит на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции о проекте #директорВпоход

Команды столичных школ вернулись из похода. Завершен весенний этап проекта #директорВпоход, в процессе которого главы школ вели своих воспитанников трудными тропами, учили готовить еду в походных условиях и преодолевать препятствия.
Исаак Калина ответит на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции о проекте #директорВпоход

«Дикие испытания» уже во второй раз устроила «Лаборатория путешествий». Ее руководитель Матвей Шпаро будет присутствовать на пресс-конференции, посвященной подведению итогов весеннего этапа проекта #директорВпоход. Встреча с журналистами состоится 23 мая в 15.30 в Департаменте образования и науки Москвы. Также в мероприятии примут участие директора школ, школьники расскажут об удивительных открытиях на «неведомых тропинках» и о том, как они преодолели сложные горные препятствия, броды и овраги. По завершении пресс-конференции представители СМИ традиционно примут участие в открытом совещании с главой ведомства Исааком Калиной. Подробности – на официальном сайте мэра Москвы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрязнение воздуха связали с детским
Марина Африкантова считает маму своей
Анастасия Волочкова отправилась
МВФ может дать Украине транш без
Ирина Дубцова и Николай Басков записали
Рябков: РФ заинтересована в
Маша Кохно станет свидетельницей на
Tor выпустил стабильную версию браузера
Королевский биограф: Принц Уильям
Исаак Калина ответит на вопросы
Борис Гребенщиков снял клип в стиле
Предстоящие выборы в Казахстане по
Эксперты доказали, что женщины водят
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова впервые
PlayStation 5 может получить 32 ГБ
Волочкова благодаря собственным
Ученые создали новые металлорганические
Бывшую девушку Валеры Блюменкранца на
Ученые: Аммоний необходим был для
Экс-глава спецслужбы Израиля Кедми:
Звезда «Дома-2» Вика Боня показала
Ученые узнали, как плавники
Land Rover представила обновленный
Ирина Хакамада дала рекомендации
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко пыталась
«Аномально худые» ноги модели оказались
Эксперты рассказали о главных ошибках с
На новом фото с Ингой Меладзе Вера
Организатор «Евровидения» может
Медики назвали шесть причин для
Просмотреть все новости