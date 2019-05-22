Исаак Калина ответит на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции о проекте #директорВпоход
Команды столичных школ вернулись из похода. Завершен весенний этап проекта #директорВпоход, в процессе которого главы школ вели своих воспитанников трудными тропами, учили готовить еду в походных условиях и преодолевать препятствия.
«Дикие испытания» уже во второй раз устроила «Лаборатория путешествий». Ее руководитель Матвей Шпаро будет присутствовать на пресс-конференции, посвященной подведению итогов весеннего этапа проекта #директорВпоход. Встреча с журналистами состоится 23 мая в 15.30 в Департаменте образования и науки Москвы. Также в мероприятии примут участие директора школ, школьники расскажут об удивительных открытиях на «неведомых тропинках» и о том, как они преодолели сложные горные препятствия, броды и овраги. По завершении пресс-конференции представители СМИ традиционно примут участие в открытом совещании с главой ведомства Исааком Калиной. Подробности – на официальном сайте мэра Москвы.
«Дикие испытания» уже во второй раз устроила «Лаборатория путешествий». Ее руководитель Матвей Шпаро будет присутствовать на пресс-конференции, посвященной подведению итогов весеннего этапа проекта #директорВпоход. Встреча с журналистами состоится 23 мая в 15.30 в Департаменте образования и науки Москвы. Также в мероприятии примут участие директора школ, школьники расскажут об удивительных открытиях на «неведомых тропинках» и о том, как они преодолели сложные горные препятствия, броды и овраги. По завершении пресс-конференции представители СМИ традиционно примут участие в открытом совещании с главой ведомства Исааком Калиной. Подробности – на официальном сайте мэра Москвы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:53