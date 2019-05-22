Предстоящие выборы в Казахстане по праву называют самым открытым голосованием в истории страны
Справедливость утверждения о том, что эти выборы будут самыми открытыми можно подтвердить одним только взглядом на список кандидатов на самую высокую должность в стране.
Как отмечает «Версия», среди кандидатов есть не только политики лояльные власти, которых можно было бы принять за технического участника голосования. Шансом стать президентом Казахстана попробует воспользоваться известный в республике оппозиционер Амиржан Косанов, который на протяжении последних двадцати лет критикует политику власти. Лидер коммунистов Жамбыл Ахметбеков, обещает разобраться с олигархами, в случае своего избрания. Амангельды Таспихов будет представлять федерацию профсоюзов. За усиление национального вопроса открыто выступает кандидат в президенты Амиржан Косанов. Будет и женщина-кандидат, лидер партии «Ак жол», Дания Таспихова. Впрочем, для Казахстана вовсе не удивительно появление в качестве кандидата в президенты представительницы прекрасной половины человечества. Казахстан был и остаётся исключительно светским государством. Гендерные предрассудки чужды политической жизни этой страны. В разных органах власти работает множество женщин. Так, например, почти треть депутатского корпуса это женщины. Есть женщина-министр и женщина – председатель сената.
Как мы видим, на выборах в президенты представлены кандидаты разделяющие наиболее широкий спектр общественных мнений, актуальных для Казахстана сейчас. Подобный плюрализм направлен на объединение нации, путём учёта интересов наибольшего числа населения республики. У всех кандидатов есть равные шансы стать президентом страны. Каждый из участников президентской гонки сможет отстаивать свою позицию на телевизионных дебатах, которые будут проходить в прямом эфире. К слову сказать, подобной смелости не доставало некоторым кандидатам во время президентской гонки в России.
За соблюдением законности всех процедур будут следить независимые наблюдатели, представляющие более десяти международных организаций. Делегация представителей профильного комитета ОБСЕ уже прибыла в Нур-Султан. Но безоговорочным лидером президентской гонки является Касым-Жомарт Токаев. Человек, который после ухода Елбасы занял кресло главы государства. Что не удивительно, ведь Токаев является ярым сторонником курса развития страны, заложенного ещё Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. А этот курс, направленный на усиление интеграционных процессов между государствами Центральноазиатского региона, всегда пользовался огромной поддержкой населения!
К выборам в Казахстане приковано внимание не только граждан страны, но и всех стран Центральноазиатского региона. Казахстан является важным стратегическим партнёром для каждой из них. Республика является частью Проекта «Новый шелковый путь» и «Большая Евразия». Товарооборот между Россией и Казахстаном неуклонно растёт, и залогом такого успеха является, прежде всего, стабильность политического и экономического курса республики Казахстан.
Источник - https://versia.ru/vybory-prezidenta-kazaxstana-obeshhayut-stat-primerom-otkrytosti
Как отмечает «Версия», среди кандидатов есть не только политики лояльные власти, которых можно было бы принять за технического участника голосования. Шансом стать президентом Казахстана попробует воспользоваться известный в республике оппозиционер Амиржан Косанов, который на протяжении последних двадцати лет критикует политику власти. Лидер коммунистов Жамбыл Ахметбеков, обещает разобраться с олигархами, в случае своего избрания. Амангельды Таспихов будет представлять федерацию профсоюзов. За усиление национального вопроса открыто выступает кандидат в президенты Амиржан Косанов. Будет и женщина-кандидат, лидер партии «Ак жол», Дания Таспихова. Впрочем, для Казахстана вовсе не удивительно появление в качестве кандидата в президенты представительницы прекрасной половины человечества. Казахстан был и остаётся исключительно светским государством. Гендерные предрассудки чужды политической жизни этой страны. В разных органах власти работает множество женщин. Так, например, почти треть депутатского корпуса это женщины. Есть женщина-министр и женщина – председатель сената.
Как мы видим, на выборах в президенты представлены кандидаты разделяющие наиболее широкий спектр общественных мнений, актуальных для Казахстана сейчас. Подобный плюрализм направлен на объединение нации, путём учёта интересов наибольшего числа населения республики. У всех кандидатов есть равные шансы стать президентом страны. Каждый из участников президентской гонки сможет отстаивать свою позицию на телевизионных дебатах, которые будут проходить в прямом эфире. К слову сказать, подобной смелости не доставало некоторым кандидатам во время президентской гонки в России.
За соблюдением законности всех процедур будут следить независимые наблюдатели, представляющие более десяти международных организаций. Делегация представителей профильного комитета ОБСЕ уже прибыла в Нур-Султан. Но безоговорочным лидером президентской гонки является Касым-Жомарт Токаев. Человек, который после ухода Елбасы занял кресло главы государства. Что не удивительно, ведь Токаев является ярым сторонником курса развития страны, заложенного ещё Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. А этот курс, направленный на усиление интеграционных процессов между государствами Центральноазиатского региона, всегда пользовался огромной поддержкой населения!
К выборам в Казахстане приковано внимание не только граждан страны, но и всех стран Центральноазиатского региона. Казахстан является важным стратегическим партнёром для каждой из них. Республика является частью Проекта «Новый шелковый путь» и «Большая Евразия». Товарооборот между Россией и Казахстаном неуклонно растёт, и залогом такого успеха является, прежде всего, стабильность политического и экономического курса республики Казахстан.
Источник - https://versia.ru/vybory-prezidenta-kazaxstana-obeshhayut-stat-primerom-otkrytosti
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:47