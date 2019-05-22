АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Предстоящие выборы в Казахстане по праву называют самым открытым голосованием в истории страны

Справедливость утверждения о том, что эти выборы будут самыми открытыми можно подтвердить одним только взглядом на список кандидатов на самую высокую должность в стране.

Как отмечает «Версия», среди кандидатов есть не только политики лояльные власти, которых можно было бы принять за технического участника голосования. Шансом стать президентом Казахстана попробует воспользоваться известный в республике оппозиционер Амиржан Косанов, который на протяжении последних двадцати лет критикует политику власти. Лидер коммунистов Жамбыл Ахметбеков, обещает разобраться с олигархами, в случае своего избрания. Амангельды Таспихов будет представлять федерацию профсоюзов. За усиление национального вопроса открыто выступает кандидат в президенты Амиржан Косанов. Будет и женщина-кандидат, лидер партии «Ак жол», Дания Таспихова. Впрочем, для Казахстана вовсе не удивительно появление в качестве кандидата в президенты представительницы прекрасной половины человечества. Казахстан был и остаётся исключительно светским государством. Гендерные предрассудки чужды политической жизни этой страны. В разных органах власти работает множество женщин. Так, например, почти треть депутатского корпуса это женщины. Есть женщина-министр и женщина – председатель сената.
Предстоящие выборы в Казахстане по праву называют самым открытым голосованием в истории страны

Как мы видим, на выборах в президенты представлены кандидаты разделяющие наиболее широкий спектр общественных мнений, актуальных для Казахстана сейчас. Подобный плюрализм направлен на объединение нации, путём учёта интересов наибольшего числа населения республики. У всех кандидатов есть равные шансы стать президентом страны. Каждый из участников президентской гонки сможет отстаивать свою позицию на телевизионных дебатах, которые будут проходить в прямом эфире. К слову сказать, подобной смелости не доставало некоторым кандидатам во время президентской гонки в России.

За соблюдением законности всех процедур будут следить независимые наблюдатели, представляющие более десяти международных организаций. Делегация представителей профильного комитета ОБСЕ уже прибыла в Нур-Султан. Но безоговорочным лидером президентской гонки является Касым-Жомарт Токаев. Человек, который после ухода Елбасы занял кресло главы государства. Что не удивительно, ведь Токаев является ярым сторонником курса развития страны, заложенного ещё Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. А этот курс, направленный на усиление интеграционных процессов между государствами Центральноазиатского региона, всегда пользовался огромной поддержкой населения!

К выборам в Казахстане приковано внимание не только граждан страны, но и всех стран Центральноазиатского региона. Казахстан является важным стратегическим партнёром для каждой из них. Республика является частью Проекта «Новый шелковый путь» и «Большая Евразия». Товарооборот между Россией и Казахстаном неуклонно растёт, и залогом такого успеха является, прежде всего, стабильность политического и экономического курса республики Казахстан.

Источник - https://versia.ru/vybory-prezidenta-kazaxstana-obeshhayut-stat-primerom-otkrytosti



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрязнение воздуха связали с детским
Марина Африкантова считает маму своей
Анастасия Волочкова отправилась
МВФ может дать Украине транш без
Ирина Дубцова и Николай Басков записали
Рябков: РФ заинтересована в
Маша Кохно станет свидетельницей на
Tor выпустил стабильную версию браузера
Королевский биограф: Принц Уильям
Исаак Калина ответит на вопросы
Борис Гребенщиков снял клип в стиле
Предстоящие выборы в Казахстане по
Эксперты доказали, что женщины водят
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова впервые
PlayStation 5 может получить 32 ГБ
Волочкова благодаря собственным
Ученые создали новые металлорганические
Бывшую девушку Валеры Блюменкранца на
Ученые: Аммоний необходим был для
Экс-глава спецслужбы Израиля Кедми:
Звезда «Дома-2» Вика Боня показала
Ученые узнали, как плавники
Land Rover представила обновленный
Ирина Хакамада дала рекомендации
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко пыталась
«Аномально худые» ноги модели оказались
Эксперты рассказали о главных ошибках с
На новом фото с Ингой Меладзе Вера
Организатор «Евровидения» может
Медики назвали шесть причин для
Просмотреть все новости