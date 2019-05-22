Tor выпустил стабильную версию браузера для Android





Первые версии анонимного браузера Tor появились в Google Play еще в сентября 2018 года, но долгое время компания не могла добиться стабильной работы приложения, но последняя его версия оказалось достаточно надежной. Теперь любой пользователь смартфона или планшета на Android сможет защитить свою конфиденциальность или обойти запреты и цензуру в Сети.Разработчики Tor отметили, что данная версия браузера отличается от той, что люди привыкли видеть на ПК. Они полностью изменили дизайн, приспособили его для смартфонов и планшетов, а также практически значительно переработали протоколы безопасности, но смогли добиться того же уровня защищенности.Важным изменением в новой версии браузера Tor стало то, что для его функционирования больше не нужно иметь прокси Orbot. Компания продолжит совершенствовать приложение и добавлять в него новые функции, но следующие обновления также будут направлены на стабилизацию работы.Tor Project отметили, что пользователям iOS не стоит ждать их браузер на «яблочных» устройствах. Они не могут начать разработку данного приложения из-за политики Apple в этом вопросе. В качестве альтернативы они предлагают использовать Onion Browser.