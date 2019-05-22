АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Tor выпустил стабильную версию браузера для Android

Компания Tor Project выпустила стабильную версию своего анонимного браузера для смартфонов на Android. Разработчиком удалось добиться практически того же уровня безопасности, что и на ПК, но для этого им пришлось изменить работу протоколов.
Tor выпустил стабильную версию браузера для Android

Первые версии анонимного браузера Tor появились в Google Play еще в сентября 2018 года, но долгое время компания не могла добиться стабильной работы приложения, но последняя его версия оказалось достаточно надежной. Теперь любой пользователь смартфона или планшета на Android сможет защитить свою конфиденциальность или обойти запреты и цензуру в Сети.

Разработчики Tor отметили, что данная версия браузера отличается от той, что люди привыкли видеть на ПК. Они полностью изменили дизайн, приспособили его для смартфонов и планшетов, а также практически значительно переработали протоколы безопасности, но смогли добиться того же уровня защищенности.

Важным изменением в новой версии браузера Tor стало то, что для его функционирования больше не нужно иметь прокси Orbot. Компания продолжит совершенствовать приложение и добавлять в него новые функции, но следующие обновления также будут направлены на стабилизацию работы.

Tor Project отметили, что пользователям iOS не стоит ждать их браузер на «яблочных» устройствах. Они не могут начать разработку данного приложения из-за политики Apple в этом вопросе. В качестве альтернативы они предлагают использовать Onion Browser.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрязнение воздуха связали с детским
Марина Африкантова считает маму своей
Анастасия Волочкова отправилась
МВФ может дать Украине транш без
Ирина Дубцова и Николай Басков записали
Рябков: РФ заинтересована в
Маша Кохно станет свидетельницей на
Tor выпустил стабильную версию браузера
Королевский биограф: Принц Уильям
Исаак Калина ответит на вопросы
Борис Гребенщиков снял клип в стиле
Предстоящие выборы в Казахстане по
Эксперты доказали, что женщины водят
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова впервые
PlayStation 5 может получить 32 ГБ
Волочкова благодаря собственным
Ученые создали новые металлорганические
Бывшую девушку Валеры Блюменкранца на
Ученые: Аммоний необходим был для
Экс-глава спецслужбы Израиля Кедми:
Звезда «Дома-2» Вика Боня показала
Ученые узнали, как плавники
Land Rover представила обновленный
Ирина Хакамада дала рекомендации
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко пыталась
«Аномально худые» ноги модели оказались
Эксперты рассказали о главных ошибках с
На новом фото с Ингой Меладзе Вера
Организатор «Евровидения» может
Медики назвали шесть причин для
Просмотреть все новости