Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова впервые показала своего жениха
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова впервые показала поклонникам своего возлюбленного. Бывшая избранница Александра Гобозова опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором продемонстрировала, как ее жених в очередной раз делаей ей предложение руки и сердца.
Не секрет, что Жарикова покинула телестройку «Дом-2» достаточно давно, однако ее личной жизнью по-прежнему продолжают интересоваться многочисленные поклонники проекта. Буквально месяц назад Ольга призналась подписчикам, что совсем скоро пойдет под венец, ведь наконец-таки встретила того мужчину, которого так долго искала.
Впрочем, спустя несколько дней Жарикова удалила этот пост и опубликовала блог, в котором заявила, что бракосочетания не будет, так как она не хочет связывать свою жизнь с неконтролируемым ревнивцем.
Вчера Ольга поспешила сообщить, что снова стала невестой. Звезда «Дома-2» не только впервые показала внешность своего будущего супруга, но и опубликовала ролик, на котором ее возлюбленный опять делает ей предложение.
Нужно сказать, что фолловеры тут же обратили внимание на то, как категорично молодой человек заметил, что если Жарикова еще раз снимет помолвочное кольцо, то третьего предложения от него она никогда не дождется.
Стоит отметить, что многим фанатам очень понравилась внешность жениха экс-участницы «Дома-2», а некоторые подписчицы Ольги даже посоветовали ей побыстрее обзаводиться наследниками от такого «красавчика».
Не секрет, что Жарикова покинула телестройку «Дом-2» достаточно давно, однако ее личной жизнью по-прежнему продолжают интересоваться многочисленные поклонники проекта. Буквально месяц назад Ольга призналась подписчикам, что совсем скоро пойдет под венец, ведь наконец-таки встретила того мужчину, которого так долго искала.
Впрочем, спустя несколько дней Жарикова удалила этот пост и опубликовала блог, в котором заявила, что бракосочетания не будет, так как она не хочет связывать свою жизнь с неконтролируемым ревнивцем.
Вчера Ольга поспешила сообщить, что снова стала невестой. Звезда «Дома-2» не только впервые показала внешность своего будущего супруга, но и опубликовала ролик, на котором ее возлюбленный опять делает ей предложение.
Нужно сказать, что фолловеры тут же обратили внимание на то, как категорично молодой человек заметил, что если Жарикова еще раз снимет помолвочное кольцо, то третьего предложения от него она никогда не дождется.
Стоит отметить, что многим фанатам очень понравилась внешность жениха экс-участницы «Дома-2», а некоторые подписчицы Ольги даже посоветовали ей побыстрее обзаводиться наследниками от такого «красавчика».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:37