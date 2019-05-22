Бывшую девушку Валеры Блюменкранца на Сейшелах обвили помоями

Ни для кого не является секретом, что роман Пингвиновой и Блюменкранца закончился, не успев начавться. Валера перестал скрывать от коллектива и телезрителей «Дома-2», в том числе и от пассии, что на самом деле воспринимает их с Ириной близкое общение, как обычный курортный роман, у которого, как известно, довольно редко бывает продолжения.Также Блюменкранц добавил, что собирается окончательно поставить точку в отношениях с Пингвиновой, как только он окажется на Поляне. Нужно сказать, что слова Валерия до недавнего времени совершенно не смущали Ирину. Впрочем, в последних эфирах «Острова любви» экс-избранница молодого отца принялась заявлять, что ее не очень устраивает формулировка «курортный роман».Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором бывшую девушку Блюменкранца обливают помоями. Выяснилось, что коллектив решил устроить на Сейшельских островах очередной «суд», на котором они решили, кто же на самом деле виноват в том, что между Ириной и Валерией появилось недопонимание.В этот раз «судьей» стал Саймон Марданшин, который с первых же секунд дал понять, что целиком и полностью поддерживает позицию Блюменкранца. Также бодибилдер указал на то, что именно Пингвинова, по его мнению, вносит «смуту» в отношения с Валерием, за что он и поспешил облить девушку помоями.