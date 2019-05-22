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Ученые узнали, как плавники превращались в конечности
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Ученые узнали, как плавники превращались в конечности

Американские ученые использовали современный метод анализа и узнали, как плавники превращались в конечности. До настоящего момента данный вопрос оставался спорным, из-за чего специалисты выдвигали множество разных теорий.
Ученые узнали, как плавники превращались в конечности

Ученые уже давно пытались понять, как плавники тех существ, что вышли из моря на сушу, по ходу эволюции превратились в специализированные конечности. В данном случае их интересовала не логика и обоснованность таких изменений, с этими пунктами все было понятно, они хотели узнать конкретные подробности процесса перехода. В этом им помог один из современных методов изучения, разработанный в 2015 году. Он называется анатомический сетевой анализ (AnNA).

С его помощью ученые сравнили останки древних существ, начиная от первых позвоночных, живших на суше, до современного человека. AnNA показал, что процесс превращения плавников в конечности состоял из сращения ближайших костей и упрощения общих структур. Это привело к образованию четких и сегментированных частей. При этом, у каждого вида эволюция шла в своем направлении, человек получил кисть с большим противодействующим пальцем, тогда как условные летучие мыши имеют острые и длинные одинаковые когти.

Следующей темой ученых будет изучения изменений всего скелета и мышечного аппарата существ по мере освоения ими суши. В этом вопросе все шло слегка иначе, уверены ученые. Мышцы усложнялись, тогда как скелет упрощался.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:07

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