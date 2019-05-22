Ученые узнали, как плавники превращались в конечности





Ученые уже давно пытались понять, как плавники тех существ, что вышли из моря на сушу, по ходу эволюции превратились в специализированные конечности. В данном случае их интересовала не логика и обоснованность таких изменений, с этими пунктами все было понятно, они хотели узнать конкретные подробности процесса перехода. В этом им помог один из современных методов изучения, разработанный в 2015 году. Он называется анатомический сетевой анализ (AnNA).С его помощью ученые сравнили останки древних существ, начиная от первых позвоночных, живших на суше, до современного человека. AnNA показал, что процесс превращения плавников в конечности состоял из сращения ближайших костей и упрощения общих структур. Это привело к образованию четких и сегментированных частей. При этом, у каждого вида эволюция шла в своем направлении, человек получил кисть с большим противодействующим пальцем, тогда как условные летучие мыши имеют острые и длинные одинаковые когти.Следующей темой ученых будет изучения изменений всего скелета и мышечного аппарата существ по мере освоения ими суши. В этом вопросе все шло слегка иначе, уверены ученые. Мышцы усложнялись, тогда как скелет упрощался.