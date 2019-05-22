Звезда «Дома-2» Вика Боня показала красивые ноги в платье собственного бренда

На днях Виктория приняла участие в новой фотосессии, после чего на странице звезды «Дома-2» появилось несколько свежих публикаций, на которых она запечатлена в платье собственного бренда. Свой образ Боня дополнила золотистыми босоножками на высокой шпильке и практически незаметной подвеской на шее.В этот раз для съемок Виктория решила собрать свои длинные локоны в небрежный пучок, который лишь придал экс-участнице реалити-шоу элегантности. Сама же фотосессия, как видно на кадрах, проходила у пирса.Нужно сказать, что свежие фотографии Бони довольно быстро стали популярными. За сутки их оценили почти 40 тысяч пользователей, а под публикацией продолжают оставлять многочисленные восторженные комментарии.Стоит отметить, что буквально все подписчики Виктории обратили внимание на длинные и красивые, по их словам, ноги знаменитости. Один за другим они принялись забрасывать Боню большим количеством сообщений, в которых в очередной раз решили указать на то, что звезда не выглядит на свои года.К слову, не оставили читатели без внимания и наряд бывшей участницы «Дома-2». По мнению фолловеров, некоторым известным дизайнерам следует поучиться у Виктории.