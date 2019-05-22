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Звезда «Дома-2» Вика Боня показала красивые ноги в платье собственного бренда

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня продемонстрировала подписчикам роскошные ноги в наряде собственного бренда. По мнению многих подписчиков, фигуре 39-летней телезнаменитости могут позавидовать многие 18-летние девушки.

Звезда «Дома-2» Вика Боня показала красивые ноги в платье собственного бренда

На днях Виктория приняла участие в новой фотосессии, после чего на странице звезды «Дома-2» появилось несколько свежих публикаций, на которых она запечатлена в платье собственного бренда. Свой образ Боня дополнила золотистыми босоножками на высокой шпильке и практически незаметной подвеской на шее.

В этот раз для съемок Виктория решила собрать свои длинные локоны в небрежный пучок, который лишь придал экс-участнице реалити-шоу элегантности. Сама же фотосессия, как видно на кадрах, проходила у пирса.

Нужно сказать, что свежие фотографии Бони довольно быстро стали популярными. За сутки их оценили почти 40 тысяч пользователей, а под публикацией продолжают оставлять многочисленные восторженные комментарии.

Звезда «Дома-2» Вика Боня показала красивые ноги в платье собственного бренда

Стоит отметить, что буквально все подписчики Виктории обратили внимание на длинные и красивые, по их словам, ноги знаменитости. Один за другим они принялись забрасывать Боню большим количеством сообщений, в которых в очередной раз решили указать на то, что звезда не выглядит на свои года.

К слову, не оставили читатели без внимания и наряд бывшей участницы «Дома-2». По мнению фолловеров, некоторым известным дизайнерам следует поучиться у Виктории.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:09

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