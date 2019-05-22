Ирина Дубцова и Николай Басков записали забавное видео в автобусе

Ирина Дубцова возвращалась с отдыха на Мальдивах и после авиарейса в автобусе она встретила Николая Баскова. Звезды записали забавное видео, темп которого чуть ускорили, из-за чего голоса звучат несколько непривычно и смешно.Дубцова и Басков дурачились на камеру, певица обещала раскрыть какой-то секрет, а исполнитель не позволял ей сделать этого, прикрывая рот рукой. Видео было опубликовано на странице Дубцовой в Instagram. Звезды продолжили общаться в комментариях.Подписчики отмечают, что эта публикация подняла им настроение перед рабочим днем: «Живые, веселые люди!!!! Самодостаточные!!!! Класс! День зрителей начали с улыбки!! Спасибо», «Супер! Вы такие смешные с Николаем. Юмористы вы! Заметно, что хорошо отдохнули! Зарядили позитивом».