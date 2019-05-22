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Экс-глава спецслужбы Израиля Кедми: Запад проиграл России на украинском направлении

Экс-глава израильской спецслужбы “Натив” Яков Кедми заявил, что Запад проиграл России на украинском направлении. Эксперт уверен, что в США надеялись ближе подойти к российской границе после смены власти в 2014 году.
Экс-глава спецслужбы Израиля Кедми: Запад проиграл России на украинском направлении

Яков Кедми недоумевает, какое место занимает Украина в планах США, поскольку Запад проиграл России в этом направлении. Эксперт уверен, что поддерживая государственный переворот Штаты надеялись нанести удар по Москве, но это сделать не удалось. Речь идет о планах разместить флот ближе к Ростову. Кедми уверен, что Украина не представляет собой интереса для американской стороны, а также для страны нет четкого плана действий.

Кедми отметил, что отдельные политики выдвигают свои предположения по этому поводу, но четкого понимания ситуации нет. Чиновником, заинтересованном в Украине, эксперт назвал бывшего вице-президента США. Яков Кедми отметил, что сейчас Европу интересует Россия и Китай, а также отношения с Вашингтоном, где появились разногласия.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:12

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