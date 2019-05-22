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Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе посетили выпускной младшего сына

Бывшие супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко встретились и вместе провели день. Известные российские актеры воссоединились на выпускном своего младшего сына Корнея, недавно закончившего среднюю школу.
Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе посетили выпускной младшего сына

Екатерина Климова и Игорь Петренко уже давно не являются супругами, сейчас они счастливы в браках с другими людьми, но иногда им все равно приходится встречаться. Обычно подобные поводы создают общие дети, и данная ситуация не стала исключением. Их младший сын Корней закончил Ломоносовскую школу, поэтому родители вместе пришли на торжественное мероприятия – выпускной. Компанию им составили родные брат и сестры ребенка: Матвей, Елизавета и Белла.

Актриса рассказала подписчикам в Instagram, что гордится своим сыном и его оценками. Екатерина Климова даже показала табель Корнея и отметила, что лучше всего ему даются иностранные языки, музыка и физкультура. Параллельно со школой ребенок артистов посещает театральную студию и учится актерскому мастерству. На самом выпускном этот кружок представил всем собравшимся специальный «выпускной» спектакль.
Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе посетили выпускной младшего сына

Екатерина Климова и Игорь Петренко пришли на торжественное мероприятия без своих возлюбленных, их нынешние партнеры остались дома. Другие участники выпускного отмечают, что между бывшими супругами не было никакой вражды или напряжения. Они вместе радовались успехам сына Корнея.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:05

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