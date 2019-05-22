Звезда «Дома-2» Рита Ларченко пыталась выдать дочь своей подруги за свою
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко пыталась выдать наследницу близкой приятельницы за свою. Выяснилось, что на видео, которое распространилось по Сети, запечатлена дочь Олеси Ткаченко.
Не секрет, что как только Ларченко покинула телестройку «Дома-2», она начала довольно активно вести свой микроблог в Instagram. Буквально каждый день бывшая возлюбленная Ильи Яббарова публикует у себя на странице свежие фотографии и Stories, а также довольно часто выходит в прямые эфиры.
На днях Маргарита в очередной раз решила пообщаться с подписчиками и вышла в прямой эфир со своего профиля, как раз в тот момент, когда находилась в пути. Многие фолловеры тут же заметили, что на заднем сиденье сидит маленькая девочка, которая то и дело обнимает и целует Ларченко.
По всей видимости, дабы избежать многочисленных вопросов Рита поспешила объяснить, что на самом деле эта девочка ее дочь, которую она скрывала все время пока находилась на телепроекте «Дом-2».
Нужно сказать, что большая часть поклонников Ларченко поверили в слова звезды «Дома-2», однако некоторые читатели все-таки усомнились в правдивости заявлений длинноволосой красавицы и, как оказалось, не зря.
Фолловеры отыскали доказательства того, что на видеоролике на самом деле запечатлена вовсе не дочь Маргариты. Выяснилось, что эта малышка является единственной наследницей бывшей участницы «Дома-2» Олеси Ткаченко. Судя по всему, своими заявлениями Ларченко хотела опять привлечь к своей персоне внимание.
Не секрет, что как только Ларченко покинула телестройку «Дома-2», она начала довольно активно вести свой микроблог в Instagram. Буквально каждый день бывшая возлюбленная Ильи Яббарова публикует у себя на странице свежие фотографии и Stories, а также довольно часто выходит в прямые эфиры.
На днях Маргарита в очередной раз решила пообщаться с подписчиками и вышла в прямой эфир со своего профиля, как раз в тот момент, когда находилась в пути. Многие фолловеры тут же заметили, что на заднем сиденье сидит маленькая девочка, которая то и дело обнимает и целует Ларченко.
По всей видимости, дабы избежать многочисленных вопросов Рита поспешила объяснить, что на самом деле эта девочка ее дочь, которую она скрывала все время пока находилась на телепроекте «Дом-2».
Нужно сказать, что большая часть поклонников Ларченко поверили в слова звезды «Дома-2», однако некоторые читатели все-таки усомнились в правдивости заявлений длинноволосой красавицы и, как оказалось, не зря.
Фолловеры отыскали доказательства того, что на видеоролике на самом деле запечатлена вовсе не дочь Маргариты. Выяснилось, что эта малышка является единственной наследницей бывшей участницы «Дома-2» Олеси Ткаченко. Судя по всему, своими заявлениями Ларченко хотела опять привлечь к своей персоне внимание.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:51