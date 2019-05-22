Борис Гребенщиков снял клип в стиле Rammstein





Съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге. Декорации и костюмы выполнены в мрачных оттенках, а роли исполнили актеры спектакля АХЕ «Фауст 3.0». Режиссером клипа стал Максим Исаев. Текст песни традиционно остросоциальный. Гребенщиков написал о современном обществе и расслоению на «касты». Он затронул множество современных понятий - криптовалюты, подкасты и «зомби в музеях».Премьера песни состоялась 9 мая, а клип на официальном канале появился 21 мая. Поклонники остались довольны новым клипом и песней. Они писали множество восторженных комментариев: «Наконец-то очень хороший, классический клип. Жаль, что про этих... опять, на которых слова жалко. Борис очень красивый. И да, спасибо. Спасибо», «Спасибо! Неожиданно конечно, но очень сильно и своевременно. У меня возникла тяга к немедленному пересмотру и осмыслению увиденного». Некоторые фанаты отметили сходство работы с клипами немецкой группы Rammstein.