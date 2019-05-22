АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Борис Гребенщиков снял клип в стиле Rammstein

Известный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил новый клип на свою песню «Баста Раста». Поклонники отметили схожесть работы со стилистикой видео группы Rammstein.
Борис Гребенщиков снял клип в стиле Rammstein

Съемки клипа проходили в Санкт-Петербурге. Декорации и костюмы выполнены в мрачных оттенках, а роли исполнили актеры спектакля АХЕ «Фауст 3.0». Режиссером клипа стал Максим Исаев. Текст песни традиционно остросоциальный. Гребенщиков написал о современном обществе и расслоению на «касты». Он затронул множество современных понятий - криптовалюты, подкасты и «зомби в музеях».

Премьера песни состоялась 9 мая, а клип на официальном канале появился 21 мая. Поклонники остались довольны новым клипом и песней. Они писали множество восторженных комментариев: «Наконец-то очень хороший, классический клип. Жаль, что про этих... опять, на которых слова жалко. Борис очень красивый. И да, спасибо. Спасибо», «Спасибо! Неожиданно конечно, но очень сильно и своевременно. У меня возникла тяга к немедленному пересмотру и осмыслению увиденного». Некоторые фанаты отметили сходство работы с клипами немецкой группы Rammstein.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрязнение воздуха связали с детским
Марина Африкантова считает маму своей
Анастасия Волочкова отправилась
МВФ может дать Украине транш без
Ирина Дубцова и Николай Басков записали
Рябков: РФ заинтересована в
Маша Кохно станет свидетельницей на
Tor выпустил стабильную версию браузера
Королевский биограф: Принц Уильям
Исаак Калина ответит на вопросы
Борис Гребенщиков снял клип в стиле
Предстоящие выборы в Казахстане по
Эксперты доказали, что женщины водят
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова впервые
PlayStation 5 может получить 32 ГБ
Волочкова благодаря собственным
Ученые создали новые металлорганические
Бывшую девушку Валеры Блюменкранца на
Ученые: Аммоний необходим был для
Экс-глава спецслужбы Израиля Кедми:
Звезда «Дома-2» Вика Боня показала
Ученые узнали, как плавники
Land Rover представила обновленный
Ирина Хакамада дала рекомендации
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко пыталась
«Аномально худые» ноги модели оказались
Эксперты рассказали о главных ошибках с
На новом фото с Ингой Меладзе Вера
Организатор «Евровидения» может
Медики назвали шесть причин для
Просмотреть все новости