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Королевский биограф: Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как со служанкой

Британский королевский биограф Эндрю Мортон раскрыл многие подробности жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он отметил, что супруг относится к жене как к прислуге и постоянно оскорбляет ее своим поведением и отношением.
Королевский биограф: Принц Уильям обращается с Кейт Миддлтон как со служанкой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу в 2011-м, а познакомились значительно раньше, в 2001-м. Тогда они оба учились в университете Сент-Эндрюс. Уже в самом начале отношений Миддлтон поняла, что характер у члена королевской семьи сложный, поэтому она всегда знала на что идет. Тем не менее, с течением времени принц Кембриджский начал относится к своей супруге еще хуже. Он часто не замечает ее на мероприятиях, делает вид, что сам пришел на них, пока жена вынуждена тихо стоять в стороне и ждать, пока муж закончит свой очередной разговор.

Королевский биограф отмечает, Кейт Миддлтон всегда чувствует себя рядом с принцем Уильямом как человек второго сорта. Сам супруг не делает ничего для того, чтобы облегчить участь своей жены. Более того, он продолжает относиться к ней как к прислуге, причем очень часто делает это публично во время светских мероприятий.

В какой-то момент Кейт Миддлтон и принц Ульям жили отдельно. Чтобы загладить вину перед возлюбленной член королевской семьи решил сделать ей предложение. Для этого он взял кольцо матери и отправился с Кейт Миддлтон в путешествие, где та и согласилась выйти за него замуж.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:00

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