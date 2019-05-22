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PlayStation 5 может получить 32 ГБ памяти GDDR6

PlayStation 5 может быть оснащена 2 Тб флеш-памяти и 31 Гб GDDR6. Более подробные спецификации новинки разместил портал TheNedrMag.
PlayStation 5 может получить 32 ГБ памяти GDDR6

О выпуске PlayStation 5 стало известно недавно, а представители компании Sony раскрыли некоторые технические особенности консоли. Накануне появились сведения о расширенных возможностях приставки. В качестве базы выступает монолитный кристалл площадью всего 316 кв. мм. На плате предусмотрены 16 микросхем памяти от Samsung. Согласно маркировке, схемы GDDR6 имеют объем 16 Гбит с суммарной пропускной способностью на уровне 18 Гбит/с. По факту, консоль имеет в наличии 32 Гб быстрой видеопамяти. Эксперты уточняют, что заменить SSD невозможно. Итоговая емкость микросхем ПЗУ составляет 2 Тб. В роли контроллера используется восьмиканальный Phison PS5016-E16, предоставляющий скорость работы с NAND 800 МТ/с, а с DRAM DDR4 — 1600 Мбит/с.


Данный комплект, ориентированный на разработчиков, впечатлили экспертов, которые уверены, что его спецификации могут оказаться близки к финальной версии устройства.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:36

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