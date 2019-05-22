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Волочкова благодаря собственным мемуарам стала членом «ВИП-клуба» писателей

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о необычном мероприятии, на котором она побывала. Благодаря своей второй книге, откровенным мемуарам, знаменитость смогла стать членом необычного «ВИП-клуба» писателей.
Волочкова благодаря собственным мемуарам стала членом «ВИП-клуба» писателей

Об этом Анастасия Волочкова рассказала на странице в Instagram. Балерина опубликовала большое обновление, где рассказала о том, что это за мероприятие и как она смогла стать его участником. Организацией встречи занималось одно из крупнейших российских издательств АСТ. «Первая встреча участников авторского ВИП-клуба», - такое название получило мероприятие.

Анастасию Волочкову пригласили на него в честь скорого выхода в печать ее новых мемуаров «Плата за успех». В них звезда пообещала раскрыть все самые откровенные и личные переживания своей жизни, а также рассказать многие ранее не оглашенные факты. С данной книгой уже успел приключиться один интересный случай. Балерина устроила ее презентацию в феврале, но тогда сами мемуары еще не были написаны. Поклонники звезды так и не поняли, зачем было устраивать подобное мероприятия для незаконченной книги.

На первой встрече «ВИП-клуба» писателей Анастасия Волочкова встретила своего давнего друга Александра Невского. Знаменитости не виделись практически 10 лет, поэтому были рады возможности пообщаться и провести вместе время.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:28

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