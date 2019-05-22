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Land Rover представила обновленный кроссовер Discovery Sport

Британская компания Land Rover представила ожидаемую новинку – обновленный кроссовер Discovery Sport. Автомобиль получит новый внешний вид, светодиодную оптику, широкую моторную гамму и современные технологии помощи водителю.
Land Rover представила обновленный кроссовер Discovery Sport

Обновленный Land Rover Discovery Sport имеет измененные бамперы и радиаторную решетку. В зависимости от желания покупателя он сможет получить легкоспавные диски от 18 до 21 дюйма. Кроссовер построен на обновленной платформе D8, сделавшей его более крепким, а также позволяющей снизить попадания шума в салон.

Моторная гамма обновленного Land Rover Discovery Sport будет зависит от страны. В США бренд представит на выбор всего два двигателя: обычный 2,0-литровый на 249 «лошадок» и гибридный на 296 лошадиных сил. В Великобритании моторная гамма будет широкой. Водителю предложат турбированные дизельные двигатели и большой ассортимент гибридных решений. Топовая версия будет иметь 246 лошадиных сил.
Land Rover представила обновленный кроссовер Discovery Sport

Главные сюрпризы Land Rover приготовил в салоне кроссовера. Авто получит 10-дюймовый мультимедийный экран и цифровую приборную панель, круиз-контроль с ассистантом управления, систему сохранения полосы и автоматического торможения. Самая удивительная часть салона – это зеркало заднего вида. Одно нажатие – и оно превращается в дисплей, демонстрирующий вид с задней камеры. В Великобритании цена новинки стартует от 40 тысяч долларов, для США ценник будет другой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:06

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