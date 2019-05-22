Ученые: Аммоний необходим был для зарождения жизни на Земле





Азот и фосфор - основные элементы для формирования жизни на Земле. Они необходимы для образования ДНК, белков и проведения различных химических реакций. Наличие этих элементов определило формирование атмосферы, богатой кислородом, а это, в свою очередь, повлияло на создание условий, благоприятных для зарождения жизни.Ученые исследовали образцы горных пород и обнаружили первые прямые доказательства существования большого количества аммония в океанах еще до процесса оксигенизации Земли. По предположению ученых, он мог бы обеспечить достаточный источник азота, необходимого для выработки кислорода.Доказательства значительной оксигенизации планеты появились только 400 миллионов лет спустя, а это означает, что другие вещества, такие как фосфор, тоже играют важную роль в эволюции.