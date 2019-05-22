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Ученые: Аммоний необходим был для зарождения жизни на Земле

Исследователи определили, что аммоний является основным элементом для зарождения жизни на Планете. Ранее считалось, что развитие организмов невозможно только без азота и фосфора.
Ученые: Аммоний необходим был для зарождения жизни на Земле

Азот и фосфор - основные элементы для формирования жизни на Земле. Они необходимы для образования ДНК, белков и проведения различных химических реакций. Наличие этих элементов определило формирование атмосферы, богатой кислородом, а это, в свою очередь, повлияло на создание условий, благоприятных для зарождения жизни.

Ученые исследовали образцы горных пород и обнаружили первые прямые доказательства существования большого количества аммония в океанах еще до процесса оксигенизации Земли. По предположению ученых, он мог бы обеспечить достаточный источник азота, необходимого для выработки кислорода.

Доказательства значительной оксигенизации планеты появились только 400 миллионов лет спустя, а это означает, что другие вещества, такие как фосфор, тоже играют важную роль в эволюции.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:20

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