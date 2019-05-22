Организатор «Евровидения» может наказать Исландию санкциями за демонстрацию флагов Палестины
Организатор знаменитого международного вокального конкурса «Евровидение» - Европейский вещательный союз может наказать Исландию за демонстрацию ее представителями флагов Палестины в прямом эфире. Из-за баннеров островное государство может получить санкции, информирует Deutsche Welle.
Исландский коллектив «Хатари» показал баннеры с флагом частично признанного государства в эфире конкурса, состоявшегося в Израиле, дважды. «Евровидение» является мероприятием, далеким от политики, поэтому размахивать флагами непризнанных стран на нем неуместно, подчеркнули организаторы конкурса.
Правила Европейского вещательного союза разрешают демонстрацию флагов государств-членов ООН и ЕС, а также радужного флага, являющегося символом ЛГБТ-движения. Какие санкции ждут «страну львов» - Исландию остается пока неизвестным. Группа «Хатари» смогла получить десятое место в конкурсе.
Финал международного проекта прошел 18 мая, где победный кубок достался представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. Последнему победу букмекеры «предсказывали» задолго до завершения «Евровидения».
Исландский коллектив «Хатари» показал баннеры с флагом частично признанного государства в эфире конкурса, состоявшегося в Израиле, дважды. «Евровидение» является мероприятием, далеким от политики, поэтому размахивать флагами непризнанных стран на нем неуместно, подчеркнули организаторы конкурса.
Правила Европейского вещательного союза разрешают демонстрацию флагов государств-членов ООН и ЕС, а также радужного флага, являющегося символом ЛГБТ-движения. Какие санкции ждут «страну львов» - Исландию остается пока неизвестным. Группа «Хатари» смогла получить десятое место в конкурсе.
Финал международного проекта прошел 18 мая, где победный кубок достался представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. Последнему победу букмекеры «предсказывали» задолго до завершения «Евровидения».
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:23