Ученые установили, что долгосрочное пребывание в невесомости ведет к повреждению суставов





В ходе проведения эксперимента над шестью мышами, которые на протяжении долгого времени перебывали в состоянии невесомости на земной орбите, было установлено, что такое состояние негативно сказывается на ряде физиологических функций. Пребывание в космосе может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, атрофии мышц, потере кальция и повреждению суставов. Возвращаясь на Землю, люди приводят свой организм в норму, однако это более сложно сделать с повреждением хрящевых тканей, поскольку они более долго восстанавливаются.Проведенный эксперимент на мышах не может дать полной информации о негативном воздействии космоса на человека, но ученые намерены более детально изучить эту проблему. Если человек планирует полететь на Марс, долгий путь в невесомости может более сильно сказаться на человеческом организме, поэтому перед совершением столь долгого путешествия необходимо учесть все возможные последствия.