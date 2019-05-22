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Ученые установили, что долгосрочное пребывание в невесомости ведет к повреждению суставов

Ученые провели исследование влияния невесомости на живой организм. В результате было установлено, что долгосрочное пребывание в космосе влечёт повреждение суставов и еще ряд проблем со здоровьем.
Ученые установили, что долгосрочное пребывание в невесомости ведет к повреждению суставов

В ходе проведения эксперимента над шестью мышами, которые на протяжении долгого времени перебывали в состоянии невесомости на земной орбите, было установлено, что такое состояние негативно сказывается на ряде физиологических функций. Пребывание в космосе может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, атрофии мышц, потере кальция и повреждению суставов. Возвращаясь на Землю, люди приводят свой организм в норму, однако это более сложно сделать с повреждением хрящевых тканей, поскольку они более долго восстанавливаются.

Проведенный эксперимент на мышах не может дать полной информации о негативном воздействии космоса на человека, но ученые намерены более детально изучить эту проблему. Если человек планирует полететь на Марс, долгий путь в невесомости может более сильно сказаться на человеческом организме, поэтому перед совершением столь долгого путешествия необходимо учесть все возможные последствия.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 21:04

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