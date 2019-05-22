Юрий Лоза заявил, что песни Ольги Бузовой сконструированы с помощью программы
Известный музыкант Юрий Лоза заявил, что песни Ольги Бузововй сконструированы с помощью программы. Также он не против того, чтобы звезда представляла Россию на «Евровидении» в следующем году, но перед этим хочет послушать, как она поёт без фонограммы.
Юрий Лоза на фоне появившихся в Сети слухов о возможном назначении Ольги Бузовой на роль представителя России на «Евровидении-2020» высказал собственное мнение по этому поводу. Со слов музыканта, все песни ведущей «Дома-2» сконструированы с помощью специальной программы, а правила конкурса гласят о том, что каждый участник должен петь в живую.
Изначально, считает Лоза, Ольга Бузова должна перед комиссией исполнить хотя бы одну песню своим голосом без фонограммы, чтобы они поняли, умеет ли она вообще петь. В случае, если у ведущей «Дома-2» есть хороший голос, музыкант только за то, чтобы она отправилась на «Евровидение».
Юрий Лоза на фоне появившихся в Сети слухов о возможном назначении Ольги Бузовой на роль представителя России на «Евровидении-2020» высказал собственное мнение по этому поводу. Со слов музыканта, все песни ведущей «Дома-2» сконструированы с помощью специальной программы, а правила конкурса гласят о том, что каждый участник должен петь в живую.
Изначально, считает Лоза, Ольга Бузова должна перед комиссией исполнить хотя бы одну песню своим голосом без фонограммы, чтобы они поняли, умеет ли она вообще петь. В случае, если у ведущей «Дома-2» есть хороший голос, музыкант только за то, чтобы она отправилась на «Евровидение».