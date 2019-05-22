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Юрий Лоза заявил, что песни Ольги Бузовой сконструированы с помощью программы

Известный музыкант Юрий Лоза заявил, что песни Ольги Бузововй сконструированы с помощью программы. Также он не против того, чтобы звезда представляла Россию на «Евровидении» в следующем году, но перед этим хочет послушать, как она поёт без фонограммы.
Юрий Лоза заявил, что песни Ольги Бузовой сконструированы с помощью программы

Юрий Лоза на фоне появившихся в Сети слухов о возможном назначении Ольги Бузовой на роль представителя России на «Евровидении-2020» высказал собственное мнение по этому поводу. Со слов музыканта, все песни ведущей «Дома-2» сконструированы с помощью специальной программы, а правила конкурса гласят о том, что каждый участник должен петь в живую.
Юрий Лоза заявил, что песни Ольги Бузовой сконструированы с помощью программы

Изначально, считает Лоза, Ольга Бузова должна перед комиссией исполнить хотя бы одну песню своим голосом без фонограммы, чтобы они поняли, умеет ли она вообще петь. В случае, если у ведущей «Дома-2» есть хороший голос, музыкант только за то, чтобы она отправилась на «Евровидение».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:40

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