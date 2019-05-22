АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, как плавники превращались в конечности
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

На новом фото с Ингой Меладзе Вера Брежнева отметила сходство их вкусов

Вера Брежнева опубликовала новый пост в Instagram, где она позирует с Ингой Меладзе. Она отмечает схожесть вкусов и обращает внимание на украшение на шее родственницы супруга.
На новом фото с Ингой Меладзе Вера Брежнева отметила сходство их вкусов

Вера Брежнева поделилась совместным фото с дочерью Валерия Меладзе. Она обратила внимание своих подписчиков на украшение на шее девушки, отметив, что Инга Меладзе сделала его сама. Также в подписи содержится ссылка на страницу, где можно посмотреть и выбрать другую бижутерию этого автора.

Вера Брежнева говорит о том, что у ее супруга очень талантливая племянница. Также певица написала некоторым комментаторам о планах на будущее. Она пообещала выход нового клипа к концу месяца и отшутилась в ответ на попытку ее задеть относительно возраста.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшую девушку Валеры Блюменкранца на
Ученые: Аммоний необходим был для
Экс-глава спецслужбы Израиля Кедми:
Звезда «Дома-2» Вика Боня показала
Ученые узнали, как плавники
Land Rover представила обновленный
Ирина Хакамада дала рекомендации
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко пыталась
«Аномально худые» ноги модели оказались
Эксперты рассказали о главных ошибках с
На новом фото с Ингой Меладзе Вера
Организатор «Евровидения» может
Медики назвали шесть причин для
Эксперты назвали гарантирующие мужчинам
Эксперты прогнозируют значительное
Медики назвали необходимые во время
Поклонники Игоря Николаева сравнили его
«Охотник за багами» нашел в Windows 10
Юрий Лоза заявил, что песни Ольги
Ученые: Вскоре наступит очередной
Брэд Питт и Анджелина Джоли после
В Петербурге мать бросила на произвол
Ученые назвали главные причины
Елизавета Боярская поделилась снимком с
Купе-кроссовер Skoda Vision GT
В РАН рассказали о задачах российского
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
Домашние питомцы в России являются
Александр Гобозов не заметил, как
Ирина Пинчук высмеяла роман Валерия
Просмотреть все новости