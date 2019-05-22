На новом фото с Ингой Меладзе Вера Брежнева отметила сходство их вкусов

Вера Брежнева поделилась совместным фото с дочерью Валерия Меладзе. Она обратила внимание своих подписчиков на украшение на шее девушки, отметив, что Инга Меладзе сделала его сама. Также в подписи содержится ссылка на страницу, где можно посмотреть и выбрать другую бижутерию этого автора.Вера Брежнева говорит о том, что у ее супруга очень талантливая племянница. Также певица написала некоторым комментаторам о планах на будущее. Она пообещала выход нового клипа к концу месяца и отшутилась в ответ на попытку ее задеть относительно возраста.