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Эксперты рассказали о главных ошибках с кондиционером и способах охладить авто без него

Даже опытные водители часто допускают ошибки в настройке работы кондиционера, что приводит к снижению его эффективности. Эксперты также рассказали о способах охладить салон без использования специальных систем.
Эксперты рассказали о главных ошибках с кондиционером и способах охладить авто без него

Самой распространенной ошибкой в работе с кондиционером среди всех водителей является направление потока в лицо человеку. Это приводит к тому, что воздух неэффективно распределяется по салону и охлаждение всего авто затягивается. Для наилучшего эффекта поток нужно направлять вверх. Следующая ошибка водителей – включать кондиционер уже тогда, когда стало жарко, а не заранее. Эксперты рекомендуют делать это заблаговременно, и тогда ему придется не охлаждать уже горячий воздух, а лишь поддерживать необходимую температуру.

После того, как водитель сел в автомобиль ему советуют включать рециркуляцию, это привет к быстрому остыванию салона. После этого можно настроить кондиционер на обычный режим работы. Следующая ошибка – это отсутствие проветривания авто перед поездкой. Необходимо открыть все окна и двери и подождать несколько минут, за это время температура в салоне снизится.

Также эксперты поделились способами охлаждения авто без кондиционера. Во-первых, можно использовать занавески, они помогут защитить салон от солнечный лучей, во-вторых, надо отдавать предпочтение отделке светлых тонов, и в-третьих, системам охлаждения нужно давать отдыхать, после чего возобновлять их работу.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:44

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