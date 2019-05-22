Эксперты рассказали о главных ошибках с кондиционером и способах охладить авто без него





Самой распространенной ошибкой в работе с кондиционером среди всех водителей является направление потока в лицо человеку. Это приводит к тому, что воздух неэффективно распределяется по салону и охлаждение всего авто затягивается. Для наилучшего эффекта поток нужно направлять вверх. Следующая ошибка водителей – включать кондиционер уже тогда, когда стало жарко, а не заранее. Эксперты рекомендуют делать это заблаговременно, и тогда ему придется не охлаждать уже горячий воздух, а лишь поддерживать необходимую температуру.После того, как водитель сел в автомобиль ему советуют включать рециркуляцию, это привет к быстрому остыванию салона. После этого можно настроить кондиционер на обычный режим работы. Следующая ошибка – это отсутствие проветривания авто перед поездкой. Необходимо открыть все окна и двери и подождать несколько минут, за это время температура в салоне снизится.Также эксперты поделились способами охлаждения авто без кондиционера. Во-первых, можно использовать занавески, они помогут защитить салон от солнечный лучей, во-вторых, надо отдавать предпочтение отделке светлых тонов, и в-третьих, системам охлаждения нужно давать отдыхать, после чего возобновлять их работу.