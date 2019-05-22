Александр Гобозов не заметил, как быстро повзрослел его сын





Александр Гобозов недавно в компании Алианы Устиненко и собственной матери дружно отметил день рождения своего наследника Роберта. Позже экс-участник телестройки «Дом-2» опубликовал в Instagram трогательный пост о том, что не заметил, как быстро повзрослел его сын. Оказалось, что мальчик перед сном попросил отца покачать его на руках, как раньше, но выполнив просьбу малыша, Гобозов обнаружил, что сделать это уже не так просто, как, например, года 3 назад.Мужчина призвал остальных родителей наслаждаться детством своих детей, носить их на руках, пока есть такая возможность, а также не пропускать самые важные события в жизни наследников, ведь потом об этом можно очень пожалеть, как и он сейчас.Фолловеры поддержали Александра Гобозова, отметив, что так происходит всегда, ведь родители вечно заняты и поначалу кажется, что времени хватит на всё.